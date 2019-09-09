蔡英文（圖）總統9日出席「臺北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，致詞感謝律師們支持司法改革，國事會議獲得的結論目前也逐步推動。（王英豪攝）

2019年9月09日 台北市 蔡英文（圖）總統9日出席「臺北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，媒體詢問索羅門邦交及韓國瑜造勢活動等問題都笑而不答快步離開。（王英豪攝）

蔡英文（圖）總統9日出席「臺北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，致詞感謝律師們支持司法改革，國事會議獲得的結論目前也逐步推動。（王英豪攝）

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