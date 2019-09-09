蔡英文出席「臺北律師公會108年度律師節慶祝活動 21:062019/09/09 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文（圖）總統9日出席「臺北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，致詞感謝律師們支持司法改革，國事會議獲得的結論目前也逐步推動。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文（圖）總統9日出席「臺北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，致詞感謝律師們支持司法改革，國事會議獲得的結論目前也逐步推動。（王英豪攝） 2019年9月09日 台北市 蔡英文（圖）總統9日出席「臺北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，媒體詢問索羅門邦交及韓國瑜造勢活動等問題都笑而不答快步離開。（王英豪攝） 蔡英文（圖）總統9日出席「臺北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」，致詞感謝律師們支持司法改革，國事會議獲得的結論目前也逐步推動。（王英豪攝） (中時 ) #律師 #活動 #年度 #節慶 #公會 也許您會感興趣 推薦閱讀 擺脫葉克膜 屏東年度財政終於轉正 04:102019/09/05 地方新聞 名律師挨告中風住院 告訴人質疑技術拖延 14:012019/09/05 社會 回不去了！安宰賢正式向具惠善提出離婚訴訟 17:192019/09/05 娛樂 陳明文帶300萬在車上睡著 律師用這本書神比喻 17:572019/09/05 生活 金防部年度大操演 盼鄉親全力支持 20:492019/09/05 生活 節慶助攻 創業家兄弟9月業績熱 04:102019/09/06 證券．權證 ORIS年度力作Big Crown ProPilot X Calibre 115 今開賣 08:002019/09/06 生活 里民中心壁癌漏水 基市府促防漏整修 13:312019/09/08 生活 全國律師慶律師節 總統、法務部長都到場 19:022019/09/08 生活 ORIS年度力作Big Crown ProPilot X Calibre 115 自製機芯腕表 驕傲上市 20:252019/09/09 消費 政治熱門新聞 他把80歲鐵桿深綠老爸騙去看韓國瑜造勢 結果... - 政治 韓國瑜致歉馬英九 徐巧芯說話了！ - 政治 造勢後總統民調新出爐 網看結果驚呼：不可能 - 政治 馬致詞遭打斷 胡幼偉：聽5分鐘就知不妙 - 政治 柯P：選蔡台灣不至於亡國 但就苦日子呀！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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