我邦交國索羅門目前正有工作小組在討論是否與北京建交，索羅門外交部長馬內列(Jeremiah Manele）今天早上來台晉見蔡英文總統，晚間與外交部長吳釗燮一起開記者會發表聲明。馬內列指出，索國政府今年就任承諾要全面盤點索國外交政策，並設置國家機制處理該議題，這是一項廣泛的檢視，檢視索國的全球地位，與駐外使節團及整體對外關係。

記者頻追問是否有可能最後決定與中華民國斷交，跟北京建交？索國外交部次長貝克（Collin Beck)則表示，他不認為目前台索之間有什麼困難，直到政府做出最終決定前，都會照常進行雙邊關係，也會支持台灣在聯合國，台索關系一切正常，直到我們政府做出決定最終決定。

對於外媒報導索羅門的國會有一個工作小組在評估索羅門的外交關係，貝克強調，工作小組只是全盤檢視外交關係的一小部分而已，「我們是整個政府都在檢視現在的外交關係」，工作小組的報告是不能公開的，僅提供他們內閣參考，最終是交給政府去決定。

至於是否有中國大陸金援？貝克澄清，至今他沒有接收到任何關於金援的消息，因此他不予評論。外交部次長徐斯儉解釋，外媒把焦點都放在跨黨派小組的討論上，焦點都被帶走，但事實上，索國有15位議員支持跟中華民國台灣維持外交關係，且大部分是內閣成員，「這應該是很強烈的訊號。」

＃索羅門＃吳釗燮＃徐斯儉＃邦交

(中時 )