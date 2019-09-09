行政院院長蘇貞昌明天（10日）將到屏東視察，可望宣布高鐵將延伸至屏東，交通部長林佳龍也將陪同。目前四套高鐵延伸方案中，考量旅客集中、系統一體化等因素，屏東縣、民進黨籍的立委多表態支持「左營方案」，也就是直接從左營站拉「主線」到屏東市中心（六塊厝）。

由於四套方案中，有兩套尚未經過可行性評估，包含從左營出發，多一站在高雄市中心或是小港機場，再轉到屏東，經費將暴增至千億元以上。另外兩套方案，則已完成可行性評估，一是「左營案」，由左營直達屏東六塊厝，二是「燕巢案」，也就是高鐵在進入左營站之前，增設一個北高雄站，以就近服務橋頭科學園區，並由此站「分岔」出去轉到屏東，由於此方案被地方視為是「支線」等級，屏東地方立委多不贊同。而「左營案」、「燕巢案」所需經費則在600、700多億元左右。

立委莊瑞雄分析，外商投資屏東相對較少，就是因為路途遙遠，投資、招商難，再加上從國土規劃來看，未來鐵道可延伸到東部，環島路網現在不做，以後會後悔。以日本來看，新幹線串通日本四塊島嶼，就是個好的案例。

立委鍾佳濱認為，增設北高雄站，延伸出來的支線到屏東，意即發車到屏東的車次會變成慢車，車次也會區分主、次線，屏東、高雄互搶營運空間，他個人較支持系統一體化、旅次集中，直接拉主線從左營到屏東，未來若延伸到東部，屏東就會是必經站點。

立委蘇震清表示，今天早上才接到院長視察通知，而高鐵南移是縣長潘孟安及地方都企盼，將可縮短城鄉差距，在政院、交通部支持的情況下，現在只剩下南移的路線選擇問題，地方都樂觀其成。他強調，台灣應考量30、50年的長遠需求，以「環島高鐵系統」角度來思考，這並非「屏東人的高鐵」，而是全台灣人的「環島高鐵」。

(工商 )