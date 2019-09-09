台北市長柯文哲今接受電視台專訪，面對2020藍綠由高雄市長韓國瑜、蔡英文總統出征，主持人問到屆時由草包與菜包對決，結果會怎樣？柯文哲直言，蔡英文比較好預測，台灣不至於亡國，但就苦日子呀！兩岸問題講這麼硬，很難轉圜，不要為了民調高低去作太多表述。

柯文哲質疑，選舉兩邊都在說要怎麼贏，但都沒人說選後要怎麼做，大家都不提政策，純粹是選戰攻防 這很糟糕，好歹也描述一下未來要怎麼做，柯還嘆氣說「覺得雙方都蠻傲慢的，很糟糕的選舉呀！」

柯文哲說，日本就是台灣的最佳參考點，日本也是夾在中美貿易大戰當中，他們也沒有說要押哪一邊，因此台灣有甚麼理由只壓一邊，那是超越邏輯思考，兩岸之間本來就很困難，自己每次辦雙城論壇都辦到滿頭大汗， 每次都覺得可以活著回來不簡單。

至於是否擔心小英勝選後遭到清算，柯文哲稱，2017年9月世大運後，所有的頻道每天輪番攻擊，當時就已經領教過一次了，反正她有國家機器，「不至於打死， 但就讓我活的不愉快！」

柯文哲直言，2020大選這一局，若是藍綠一對一對決，還是蔡英文應該會贏，但是覺得不是好方法，不應當讓整個國家用這種方式在運作，但若是鴻海創辦人郭台銘出征，屆時上演三角督，「這會非常精彩 ，剩下4個月，看誰著錯誤少」。

＃2020大選

＃柯文哲

＃郭台銘

＃蔡英文

(中時 )