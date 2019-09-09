蔡旻佑時隔近4年，推出新輯《變心記》，出道13年的他，表示家人一路以來很支持他當歌手，不過因父親是公務人員、母親是老師、哥哥與妹妹也是從事教職工作，相較之下，家中僅他進入演藝圈，收入不固定，讓父母很擔憂，「他們擔心我養不活自己，也擔心他們沒有養老金，一般兒子都會拿錢回家，我要賺多一點，省一點，開源節流。」

他一直以來很投入在寫歌創作當中，盼有更多的歌曲來讓別人唱，會有更多收入來源，開心說：「我做喜歡的事情還可以賺錢。」他今年32歲，先前才正式搬出家裡展開外宿生活，坦言至今收入仍十分不穩，「現在也快養不活自己，幸好還有〈我可以〉。」

他生活上能省則省，自認很小資，一個月生活開銷壓在2萬元內，包括飲食、治裝、社交娛樂等，他日常騎機車、自煮三餐，「我會到大賣場買一大包冷凍雞塊，在家烤來吃」，他時常回家陪伴父母，母親每次看到他回家總是準備許多美食，讓他帶回租屋處，他感動：「我媽幾乎都叫我把整個冰箱帶回家，還會有便當。」

不過他提到父母總是認為他不節儉，因為他有時會請客犒賞辛苦工作人員、感謝好友在音樂上的力挺，但父母每次看到他在臉書打卡吃大餐，事後會詢問是誰付錢，他老實說：「我買單。」讓父母碎念：「浪費，在外面撒錢當大爺。」他覺得十分冤枉，向父母喊話錢都是花在刀口上。

此外，蔡旻佑從出道以來，感情世界頗神秘，他表示現對戀愛看得很淡，習慣獨自相處，他也會嘗試網路交友，透露「有時候有一點火花也不錯，跟新朋友聊天很棒，但不會約出去」，被問及現單身？他笑說：「還沒結婚前，都是單身。」

蔡旻佑推出新專輯《變心記》獲好評。（粘耿豪攝）

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