受到英航飛行員罷工影響。平時擠滿乘客的倫敦機場第五航廈空無一人。機場內餐廳和咖啡廳甚至計程車生意一落千丈！（路透）

英國航空公司約4000名飛行員開始為期兩天的罷工，數萬名乘客被告知不要去機場，英航取消了近百分之百的共1,700個航次。 飛行員工會表示，英航管理層的削減成本已經削弱了大眾對公司的信心。

但英航首席執行官克魯茲表示，對運營計劃的投資從未如此之大。 雙方都表示願意進行進一步的會談。如果未達成協議，目前飛行員計劃於9月27日舉行另一次罷工。英航表示：現在是回到談判桌上的時候，公司已經提議以結束這場爭端。 不過，工會表示雖然領導層公開表示願意談話，但私下里他們不打算談判。儘管罷工因為飛行員對待遇不滿而起，但同時也顯示出飛行員對英航發展方向也存在很大的不滿。 由於削減成本，英航已經失去了飛行員的信任和信心。「英航管理層只希望從客戶和員工中擠出最後一分錢」。

在星期一早上，5號航站樓會擠滿了乘客。但今天卻空無一人。工作人員遠遠超過少數乘客。英航乘客被警告不要來機場。顯示板顯示全天只有10個航班飛出。機場的咖啡廳也空無一人，計程車排隊但沒有乘客可以接送。

這是英航飛行員第一次進行罷工，大約有4,000名飛行員參與了罷工行動可能使航空公司每天花費高達4000萬英鎊。英航只能取消近100％的航班。

如果飛行員工會和公司在未來幾週沒有達成協議，將於9月27日再舉行一次罷工。飛行員工會投票的結果允許罷工行動直到明年年初，但公司管理層表示希望在此之前解決問題。

飛行員此前拒絕了公司在7月時提出的分三年加薪11.5％的提議。工會認為，近年來飛行員的加薪幅度較低，為公司發展做出了犧牲。工會堅持英航的業績有改善 - 其母公司IAG去年的利潤增長了9％ - 因此應該看到更大的利潤份額。

不過，公司管理層表示，飛行員已經獲得了世界級的薪水。飛行員的報酬是公平和慷慨的，如果客艙機組人員，地勤人員和工程師都可以接受，那麼對於飛行員來說應該也會滿意。

英航表示，一旦11.5％的薪酬協議在三年內全部生效，一些機長每年可領到的薪水加上津貼超過20萬英鎊。

對於受到影響的乘客，英航表示乘客可以要求全額退款，或在接下來的355天內重新預訂行程，或者使用等值票價飛往另一個目的地。

不過，乘客們普遍反映，英航的補充計劃沒有考慮他們支出的額外費用，例如機場停車。而且已經預訂的酒店也無法退款，只有投保了旅行保險的乘客才能進行保險索賠。英航則表示，將根據具體情況考慮如何處理。

(中時 )