世界棒壘總會(WBSC)為打造更精緻、更精采、更多元的比賽平台，比照奧運、亞運及世界經典賽，自2015年起規劃世界級大賽「PREMIER 12」舉辦世界12強棒球錦標賽。2019年第2屆世界12強錦標賽將於11月5日至7日在台灣(台中、桃園)舉行，門票將於9月10日中午12時正式開賣。

9日世界棒壘總會在台北市三菱汽車濱江展示中心舉行2019年第2屆世界12強錦標賽售票記者會，由台中市政府運動局、中華民國棒球協會、台灣體育運動大學及全家便利商店等共同見證；宣示賽會將於11月5日至7日在台中、桃園舉行。門票將在9月10日中午12時正式開賣，中華民國棒球協會理事長辜仲諒也在記者會上預購第1張門票，象徵12強售票正式啟動。

運動局表示，想要搶購門票的球迷請注意，門票將在全家超商售票通路開賣，開放每場次購買時間為至該場前一天的23：59截止；現場購票則為2小時前開放，數量視實際剩餘情況而定。

運動局指出，此次參賽國家將由去年年終「世界棒壘球聯盟棒球世界排名（WBSC Baseball World Rankings）」前12的國家獲得參賽資格，包括墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加、日本、委內瑞拉、波多黎各、韓國、古巴、澳洲、加拿大及台灣。

比賽共分為A、B、C三組，B組賽事將在台中市洲際棒球場舉行，預計有日本、委內瑞拉、波多黎各及我國四支隊伍一同較勁；日本隊將派出全明星隊與賽，以吸引眾多日本球迷來台觀賽，賽事精采可期。

運動局強調，市府多年來推廣棒球運動不遺餘力，不僅擁有氣候舒適的地理環境，以及兩座符合國際標準的棒球場外，歷年來爭取多項國際重大賽事在台中舉辦，並獲國際棒球總會頒贈世界棒球之都獎牌肯定。

(中時 )