國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬等人到群園機構董事長呂崇民父親呂國震追思佛堂，供花致意。（群園事業機構提供／陳淑芬台中傳真）

陳淑芬／台中報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬，9日下午代夫到中市2喪家弔祭追思，先後到群園機構董事長呂崇民父親呂國震追思佛堂及日前過世前台中市市議員涂明榮靈堂致意，由鎮瀾宮董事長顏清標、立委沈智慧、地方民代及參選人等人陪同供花追思。

呂老先生是中部地區知名的銀行家，也是建築界元老，為人誠信正直深受各界敬重，呂國震老先生9月3日中午於西區老家自宅安詳辭世，享耆壽98歲，呂崇民在老家布置追思佛堂，不發訃聞、不辦公祭，僅開放親友供花追思致意，但不開放媒體採訪。

李佳芬下午3時許到呂老先生追思佛堂致意，呂崇民親自接待，李佳芬向在場人士低調親切打招呼、話家常，並逐一握手表達關懷之意，一行人與呂崇民在接待室晤談，停留約30分鐘。

呂老先生除在事業上的用心經營，與其子呂崇民成立群園基金會與群園關懷協會，以「取之社會、用之社會」的奉獻精神，服務家有兒少之經濟弱勢家庭，提供生活扶助、助學金、急難等社會救助工作，韓市長夫人李佳芬對此表示欽佩不已。

一行人隨後轉往向日前過世的台中市前市議員涂明榮靈堂致意。

(中時 )