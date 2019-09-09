金曲歌王Leo王及搭檔春艷所組成「夜貓組」將29日在台北國際會議中心開唱，9日宣布邀金曲台語歌王翁立友助陣，也是2位歌王首次合作，把嘻哈饒舌與台語經典巧妙融合，翁立友首度挑戰饒舌，笑稱做夢都想不到，「我會努力練，好怕咬到舌頭」，並提到期待跟夜貓組同台，認為他們是績優股，打趣說：「為了929，我豁出去了，當嘉賓兼主持人。」

翁立友很喜歡Leo王的〈快樂的甘蔗人〉，他說：「能用台語唱出嘻哈精神，而且一氣呵成，非常厲害。」並提到看到夜貓組穿著T恤、披上毛巾就開唱，「他們已經上台賺錢，我還在換衣服、化妝。」

談到合作機緣，Leo王表示與翁立友先前在花蓮夏戀嘉年華上相見歡，Leo王說：「立友哥很溫暖，常常收到他傳LINE的關心簡訊，他比我們都還年輕人，簡訊都是他用自己大頭照做成的可愛貼圖，看了心情很好。」加上Leo王得知翁立友的英文名字也叫Leo（諧音立友），他們笑說：「Leo、立友傻傻分不清楚。」

而Leo王、春艷將推出新歌，Leo王會擔心金曲魔咒？Leo王說：「不會怕，難道因為這樣就不要得嗎？大家都對我很好，心存感激。」他提到首次舉辦大型演唱會，父母屆時從高雄北上支持，十分感動。

(中時 )