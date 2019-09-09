蔡旻佑推出新專輯《變心記》，將28日在台北華山Legacy開唱，宣布邀來同屬何樂音樂師弟劉以豪擔任嘉賓，蔡旻佑表示很開心能在舞台上一同合作，「知道他也推出新單曲當歌手了，在音樂上我算是前輩，希望他不要緊張，我會在音樂上給他滿滿的力量信心。」

他們將獻唱〈有一種悲傷〉限定男男版本，至於合作方式，蔡旻佑賣關子：「當天一定是有別於單曲版本的驚喜。」似乎有彩蛋。而蔡旻佑9日推出新歌〈獨佔〉MV，由黃韻玲擔任製作人，他受寵若驚說：「一直都想跟小玲老師合作，這次終於圓夢了。」他分享出道前曾參加過鋼琴比賽，黃韻玲當時是評審，「可惜當天我表現的不好，幸好她對這件事情沒印象。」

他憶起在錄〈獨佔〉時，不僅唱到淚崩，在另一頭的黃韻玲也當場哽咽，蔡旻佑當天自覺狀況不佳決定停工，隔天調整到最佳情緒才完成錄製，他表示這是新專輯中錄最久的歌，「謝謝小玲老師的用心，讓整個歌曲的氛圍情緒都到了。」此外，蔡旻佑於28日在台北華山Legacy演唱會購票請洽寬宏售票系統。

(中時 )