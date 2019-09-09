英國與愛爾蘭就脫歐達成若干共識 21:162019/09/09 中時 楊明暐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國首相強森（右）和愛爾蘭總理瓦拉德卡爾（左）9日在都柏林會面，討論英國脫歐問題。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強森和愛爾蘭總理瓦拉德卡爾周一（9日）就英國脫歐達成若干共識，但雙方歧見依然存在。 強森周一飛往愛爾蘭首都都柏林與瓦拉德卡爾會面。兩人事後發表聯合聲明，表示雙方都致力於與歐盟達成一項脫歐協定，而這次會談讓雙方理解彼此的立場。 不過兩人也表示，雖然他們彼此仍有分歧，但在某些方面已達成了共識。 (中時 ) #脫歐 也許您會感興趣 推薦閱讀 自家議員大倒戈 英硬脫歐受挫 股匯齊揚 04:092019/09/05 財經要聞 《國際金融》硬脫歐、提前大選議案接連受挫，英鎊漲破1.22美元 10:172019/09/05 財經 防無協議脫歐 英企業界轉移數十億英鎊投資 08:192019/09/06 國際 英脫不脫歐陷一拖再拖 04:102019/09/06 時論廣場 英脫歐3連敗 這個人被批「政壇毒藥」 18:132019/09/06 國際 國會慘敗手足不挺 強森如孤鳥 04:102019/09/07 兩岸要聞 法國外長拒絕英國延後脫歐 20:442019/09/08 國際 英保守黨分崩離析 強森四面楚歌 04:102019/09/09 國際大事 延長脫歐鬧劇 法外長喊不可能 04:102019/09/09 國際大事 強森再出狠招，將致函歐盟，表明不願延後脫歐 14:092019/09/09 國際 國際熱門新聞 復仇色情影片讓知名成人網站坐收漁翁之利 - 國際 強森頭大 英航大罷工幾乎100％航班取消 - 國際 史上最大！數千英航機師罷工 30萬旅客受阻 - 國際 拒展延期限 強森恐淪階下囚 - 國際大事 - 中國時報 鴻運當頭！他1周爽中2次樂透 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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