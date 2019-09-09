英國首相強森和愛爾蘭總理瓦拉德卡爾周一（9日）就英國脫歐達成若干共識，但雙方歧見依然存在。

強森周一飛往愛爾蘭首都都柏林與瓦拉德卡爾會面。兩人事後發表聯合聲明，表示雙方都致力於與歐盟達成一項脫歐協定，而這次會談讓雙方理解彼此的立場。

不過兩人也表示，雖然他們彼此仍有分歧，但在某些方面已達成了共識。

(中時 )