中秋節前夕，不送月餅，送地瓜！為感謝警察弟兄長期為治交安付出的辛勞，台中市大台中警察之友會烏日辦事處主任陳常獎，考慮前陣子雨災，特別致贈「地瓜」禮盒200箱，除了幫助雨災農民外，也慰勞烏日分局員警辛勞，希望藉此激勵警方士氣，並為維護地方治安盡一分心力。

每每民眾歡度佳節之際，警察仍堅守崗位守護民眾的安全，無法返家與親友團聚，加上今年中秋節連假三天，警察還是無法放假，台中市大台中警察之友會烏日辦事處主任陳常獎，於是購買地瓜200箱，除為幫助風雨後災損的農民並慰勞員警的辛勞，利用烏日警分局召開周報時機前往致贈，向烏日分局員警說聲「大家辛苦了」！並祝大家「中秋節快樂」！

烏日分局長張則誠表示，感謝烏日警友辦事處對警察同仁的關懷與支持，作警察強力的後盾，也為警察同仁注入一股暖流，並期許全體同仁能持續做好治安及交通工作，不負社會各界的期待。

(中時 )