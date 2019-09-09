電視台今播出台北市長柯文哲專訪，柯提到先前出考卷給盟友郭台銘，要求他回答如何處理中美資產，否則將被綠營貼上董建華2.0標籤（香港前特首），柯文哲指出，郭董沒有完全過關但大概可以，並笑說「若郭不選，輪到我要天人交戰了」，隨後柯也自問自答「問題是我來得及動員嗎？恐怕也是很難」。

柯文哲表示，現在都是模擬考，明年2020大選才是正式聯考，不過自己大概知道答案了，就是買方賣方的關係，美國給得壓力還是比較大，但不能幫郭填考卷，沒有完全過關但大概可以，論述還是需要一段時間，柯也坦言，不需要在這個時間先攤牌，你這題過關，他們會在找新的題目考你。

外傳郭台銘將於中秋節當天宣布退黨，是否已確定參戰2020？ 柯文哲說，自己也不曉得，郭也是天人交戰呀，他當初如果沒參加國民黨初選多好呀，還是有些心理障礙要克服。

主持人追問若屆時郭不選該怎麼辦？柯文哲直呼，那輪到他天人交戰，但時間比較短，過了9月17日（總統獨立參選人連署截止日）就好了。

柯文哲也指出，問題是來得及動員嗎？恐怕也是很難，連署點全台要佈置2千個點，嘴巴講比較容易，但這等於要2千個站長，自己一向在台北打空戰，要打陸戰很難呀！ 至於是否擔心不選總統，民眾黨沒了「母雞」影響政黨票？柯說，還是以國家優先，沒有特別為了黨利益去考量，可以多幾席就多幾席。

由於目前民調顯示小英暫時領先韓國瑜，主持人追問若藍綠對決對韓不利，但三角督的話，反倒對韓國瑜較有利，柯文哲直言，藍綠對決一定是小英贏，但如果屆時郭參戰，會很難預測結果，從去年大選「討厭民進黨」小英政府也沒作甚麼，不過韓國瑜也沒準備好，加上小英執政優勢，很容易就被比下去，因為對手是韓國瑜 ， 不然小英不見得可以輕鬆打贏選戰。

外界質疑郭、柯兩人個性強硬，如何調和兩方談合作？柯文哲說，每個人削掉一些堅持，如果沒有更高的目標就是生意，但若是有更高的共同目標，就可以說服彼此，郭是見過大風大浪的人，自己則是很隨意的人 ，不見得要幹甚麼。

至於是否有排斥與前立法院長王金平合作，柯文哲連忙否認，直呼自己是最沒意見的， 一定不是他，也沒排斥甚麼，可以合作就盡量合作。

(中時 )