林煒拍照時自然地摸摸Cora的頭，甜蜜之情溢於言表。 粘耿豪攝

Cora是成功女企業家，當天穿休閒服受訪，展露私下隨性的一面。粘耿豪攝

林煒的事業從台灣發跡，現在也拿到台灣身分證，要在這裡落葉生根。粘耿豪攝

林煒與女友Cora的直播事業各司其職，他負責硬體，她負責找同級別的產品。粘耿豪攝

林煒還要找時間與人在香港的龔慈恩辦離婚。資料照片

林煒與結褵20年的香港演員妻子龔慈恩育有一對兒女，他日前被周刊拍到與年紀相仿的女總裁劉灼梅（Cora）甜蜜激吻，他事後大方認愛交往3個多月，同時揭露與龔慈恩已分居2年多、低調辦離婚中。

林煒公開戀情後，今（9日）帶著Cora接受獨家專訪，Cora對於被周刊拍出肉感體態頗在意，霸氣地說「女藝人巴掌臉，我又不是藝人，我就專注在我的事業和產品上」，林煒護愛心切：「第2次直播時，我就把我的光都給她了。」

Cora欣賞林煒個性很真，她說可能大部分台灣人都認識他，自己是少數第一次見到林煒不知道他是誰的人，因為他紅的時候，她不在台灣，加上她不喜歡看電視，所以會很自在隨性地跟他出去。幾次出去的經驗，她發現不少店家老闆對林煒非常熱情，只買個襪子也能送他6雙，「我才知道原來這麼多人認識他，包括我公司小女生看到他也很開心，「如果一開始知道他是藝人，我可能會躲遠一點，所以我覺得我被他騙」，林煒在旁帶著笑容還有深情眼神看著她。

Cora自認個性直、不喜歡拐彎抹角，做生意也從不應酬，一直以來都喜歡有自己的生活，工作以外，私下的她沒太注意裝扮，工作完更放鬆，會穿著拖鞋逛街，也搭捷運、騎Yubike：「被拍成那麼醜，好歹我也是做精品的人，大家是不是也會認為『煒哥眼光怎麼了』？以後真的要更謹慎。」林煒說：「她平時真的很自在，工作完就穿休閒服。」笑說直播室有7盞燈，以後全打在女友身上。

林煒去年拍完電視劇《鄧麗君》之後，3個多月前開始與Cora交往。Cora是鈦精品La Jolla品牌創辦人，也是國際扶輪社台北東方社社長、台北101工商婦女企業管理協會會長，曾留學美國，對時尚也極高敏感度，是兩岸三地經驗豐富女企業家。林煒與她合創直播事業「優品匯」，多數人認為這樣的搭檔是「女強男弱」，林煒甚至為她減少社交生活，暗指Cora控制慾強，林煒說：「商業行為歸商業行為，感情歸感情，公私分開，被講成這樣，是因為他們不了解我。」

林煒被說依附Cora，他淡定不在意，「慢慢大家會知道，其實我們是各拿出擅長部分，直播事業也是對等投資，要依附就不會等到現在，我20歲就可以做這件事；依附別人是不對等的事，對自己一點都沒幫助，不依附還比較自在」。Cora也直言，林煒是不計成本的做直播事業，包括時間，剛開始他也說得很清楚，表示鈦精品是她自己努力出來的事業，林煒畫清界線反而讓她很生氣，「我想共享，但他不想佔我便宜，所以我們的直播事業是從零開始」。

對於Cora被說有控制慾，林煒幫女友闢謠，表示直播事業忙起來真的沒時間，之前忙碌是因為測試直播時段，所以有朋友約飯局都無法赴約，且每天花很多心思調整直播內容、要蒐集很多資訊，連高爾夫球也很少打，「球技擺在那，不打也不會跑掉」。林煒的外型一直保養得宜，他透露主要少吃澱粉，未來還是會拍戲，與Cora彼此有再走入婚姻打算？林煒說「還需要時間」，Cora則說「順其自然」。

Cora目前也修讀交大EMBA念高階經紀人班，坦言為了林煒減少社交活動，包括剛卸任扶輪社社長、台北101工商婦女企業管理協會會長職務，「很多東西他都是用減法來教我，他精準個性是我要學習地方」。魔羯座的Cora與金牛座的林煒在工作上非常契合，2人初期為了直播事業也常意見相佐，他態度嚴謹、慢條斯理，她俐落有效率也隨性，「他把直播當節目做，對品質很要求，也很會講道理，最後都是我妥協，也應證他說的是對的」。

2人的直播事業剛起步，在臉書平台賣3C產品、廚房用具、寢具、戶外運動用品、汽車、精品等上百樣產品，同時建構線上購物平台。很多人覺得藝人跨界做生意，未必對市場脈動、行銷可以全盤掌握，Cora坦言林煒的精準度出乎她意料，「可能他長期累積演戲的謹慎，拍了很多人生故事，各種角色揣摩過了，加上他喜歡看各種書籍」。

Cora舉例，以前她的辦公室佈置得像家一樣，有人送花就留下來，林煒來了以後，堅持辦公室就是辦公室，不要把它弄得像家一樣舒服，「所以我把20個盆栽都丟了，只剩下鈦精品區域，讓人進來覺得有時尚感」。

(中時 )