《香港01》新聞網9日報導說，川普政府內部一直矛盾重重，據美國媒體透露，白宮國安顧問波頓與國務卿蓬佩奧的關係近來全面惡化。

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導稱，六名消息人士透露，美國總統川普國安團隊高層之間蘊釀已久的緊張關係，已經演變為全面的敵對關係，這導致了波頓領導的國家安全會議工作人員與政府其他部門之間出現嚴重脫節。

報導說，雖然波頓和美國務卿蓬佩奧的矛盾已有數月了，但是近來事態有所惡化。三名消息人士說，波頓和蓬佩奧在正式會議之外很少說話，在近幾個星期裏甚至互相沒有說過一句話。這就把白宮和國務院之間的關鍵協調工作留給了下屬。

美國國務卿蓬佩奧。（路透）

《香港01》還引據報導稱，波頓和川普的代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）也有裂痕，馬爾瓦尼負責白宮西廂。近幾個月，馬爾瓦尼來因意識形態分歧與波頓發生衝突，同時還試圖疏遠這位危機四伏的國安顧問。

馬爾瓦尼甚至還在他的團隊裏添加了一名國安問題專家，並讓他擔任總統的助理，這是白宮西翼最高級別的頭銜。此舉能讓馬爾瓦尼繞過波頓插手國安事務。

川普並沒有表明他是否擔心他的團隊裏的這些爭端。事實上，他過去曾說過，當他的助理們有意見分歧時，他很享受。

CNN在5月也曾報導說，有四位消息人士透露，在伊朗、北韓及委內瑞拉等一系列國際問題上，波頓一直與蓬佩奧在爭奪影響力，這使得兩人之間緊張關係正在加劇。甚至在提到波頓時，蓬佩奧經常會「翻白眼」。

而這種「不合」並非來自政策上的分歧，而是各自的行事方式。報導稱，蓬佩奧認為波頓超越了國安顧問的角色，是在「越權」，還侵犯了他作為國家最高外交政策官的職權。一位消息人士說，「好像波頓正在扮演國務卿」。

CNN還稱，在國土安全問題上，內部出現分歧的情況並不罕見，但目睹波頓和蓬佩奧發生衝突的消息人士表示，這種氣氛在白宮的國家安全會議中不斷蔓延。他表示，「分歧是存在，這些分歧也被注意到了」。

報導指出，在阿富汗問題上，波頓堅決反對與「塔里班」叛軍達成和平協議。而蓬佩奧及其談判官員專注於簽署一份和平協議。

在美國歷史上，國安顧問與國務卿之間常出現競爭關係。國安顧問的職權在國安會議中日益突顯，並經常對國務卿的權力形成挑戰。國安顧問與總統見面接觸的時間，常常甚於國務卿或國防部長。從戰後歷史來看，國務卿和國務院的權力由強轉弱，已是不爭的事實。

(中時電子報)