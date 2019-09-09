民進黨11日中常會將通過艱困選區的立委提名，民進黨提名策略小組昨天召開會議，討論可能人選，其中新北市汐止地區鎖定太陽花女戰神賴品妤；中永和擬由民進黨主席卓榮泰特助蔡沐霖出戰；新店則擬徵召名嘴張銘祐出馬。

民進黨目前還剩下新北市汐止、中永和、新店，以及台北市文山區、新竹縣第1選區共5個艱困選區尚未完成提名。其中汐止現任立委時代力量的黃國昌已表態不爭取連任，改由辦公室主任賴嘉倫出馬。

民進黨之前即已決定不禮讓，民進黨秘書長羅文嘉表示，民進黨在汐止地區當然要提人，現任立委無意參選該區立委，總不能讓給國民黨？「我們責任就是要提名」，並強調艱困選區會徵召年輕刺客參選人入列。

民進黨提名策略小組昨天討論可能人選，據了解，其中汐止選區擬找前民進黨立委賴勁麟之女、有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤出馬。

賴年僅27歲，曾參與過多次社運，太陽花學運期間，因站在堆疊的椅子上阻擋警方攻堅，獲得「女戰神」稱號，目前擔任立委林昶佐國會助理。不過該人選仍待賴點頭。

中永和地區則擬徵召卓榮泰特助蔡沐霖，對戰國民黨資深立委林德福，現年36歲的蔡沐霖曾待過陸委會，被延攬到民進黨中央後，擔任中央黨部跨部會「青年小組」召集人，深得卓榮泰仰重。

新店地區則擬徵召名嘴張銘祐來挑戰國民黨立委羅明才，張銘祐曾任公投護台灣聯盟執行總幹事、民視文教基金會執行長，今年7月離開民視後，動向即備受關注，當時就傳出可能轉戰參選。

張銘祐本土和挺扁立場鮮明，去年正國會曾經一度傳出要提名張銘祐參選板橋市議員，最後不了了之。張銘祐過去對國民黨的批判不以餘力，在民進黨總統初選時因反對改制度，一度被視為挺賴派。

(工商 )