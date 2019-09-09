紐約時報報導指出，儘管有金融界重量級人士呼籲美聯儲不要為川普連任而輕率調降利率，但美國可能採取的是相反的立場。世界經濟分裂為僵化的歐洲、民族主義的美國和威權主義的中國，這樣的前景令人沮喪！

報導分析指出，過去幾周，世界經濟目睹了一場令人擔憂的動盪。無論衰退是否迫近，投資人信心無疑已經崩潰。當全球經濟開始依賴中國，世界會成什麼樣？

是什麼讓投資者如此緊張？有一些長期因素在起作用，如人口趨勢和技術變革速度放緩。但市場似乎最終開始明白，他們長期以來習以為常的那些支撐著全球化的投資者經濟政策和協調的政治，如今已經不復存在。

在川普政府內，經濟政策的民族主義演繹達到了新高。白宮對這波經濟衰退言論作出的回應，是抨擊美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)，並威脅要對中國徵收更多關稅。

川政府的經濟政策毫無章法，以至於像前紐約聯邦儲備銀行行長威廉•達德利(William Dudley)這樣的人物都表示，聯準會應將川普總統連任的前景視為對美國及世界經濟的威脅。達德利主張，美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)應拒絕通過進一步削減利率，減緩川普保護主義做法的影響。假如總統的虛張聲勢引發了衰退，那也只能接受。至少美聯儲不會給川普的連任提供協助。

公平地說，美聯儲同達德利的建議保持了距離。但他只是在陳述非常明顯的事實。川普政府--以及共和黨--在脅迫美國的經濟決策機構。從歷史上看，一直是歐洲和拉丁美洲的激進政府在引得保守的央行官員採取強硬立場。令人驚訝的是，在仍然是全球資本主義心臟地帶的美國，如今這種可能性正在被兜售。

世界經濟需要來自歐洲的領導：多邊主義的崩潰對他們造成的傷害將是格外重大的。歐元區處於經濟衰退的邊緣--英國硬脫歐會讓事情變得更糟--而德國經濟急劇放緩意味著，北方和南方這一次在利益上終於一致了。歐元區需要投資。但也有其深層次的政治機能失調需要應對。

英國首相強森不顧國會和保守黨同僚的反對，執意推動硬脫歐，為歐盟經濟發展前景帶來巨大變數。（路透）

在如今的債券市場，借錢給德國政府是需要付費的，但即使是這樣，德國總理梅克爾的這個狀態不佳的聯合政府依然不確定能否就一項龐大的財政計畫達成一致。它將需要德國聯邦議院(Bundestag)宣佈進入經濟危機，才能使其擺脫緊縮財政政策的束縛。

世界尚未陷入衰退，這在很大程度上應該歸功於中國。這並不是說北京有什麼超人力量或者是個高度一致的整體。中國政府正忙於應對經濟增長放緩和一場危險的信貸劇增共同造成的險惡局面。它的銀行業令人擔憂，還有存在嚴重增長依賴的地方政府。中國企業積累了大量廉價美元債務，現在受到了美元異常上升的影響。

然而，在處理內政外交問題方面，與美國不同的是，中國至少還有自己的策略。它不僅財政和貨幣政策同步，而且還在利用銀行監管和外匯管制來遏制資本外逃的風險。北京曾因抵制人民幣的升值壓力而受到批評，現在華盛頓期望它動用一切手段來阻止人民幣貶值。即使撇開川普政府發出的自相矛盾的聲音不談，在西方幾乎沒有人願意看到中國放開國際收支，冒著2015年和2016年震動全球金融市場的那種資本外逃的風險。

收緊經濟控制與西方專家曾經設想的中國融入世界經濟相反。但這套手段通過防止經濟進一步下滑，對北京和世界其他地區都有好處。儘管西方仍在口頭上支持市場改革，但它已經開始依賴於北京的調控。但有一個不可避免的問題：日益依賴北京對中國經濟的控制，會帶來什麼樣的政治後果？

當人們假設中國將與西方趨同時，貿易戰有可能避開。現在，國會兩黨都從地緣政治的角度提出了這個問題--民主黨人已經轉而將中國的經濟增長視為對美國安全的威脅。他們傾向對北京提出新疆人權議題；香港的動盪更加大了風險。

即使避免了立即攤牌，前景仍然令人不安。北京對國泰航空管理層的行動明確表明，總部位於香港的跨國企業不再免受來自北京的壓力。選擇把總部放在中國領土，並從中國的經濟增長中獲利的大企業，要按北京的規則行事。

世界經濟分裂為僵化的歐洲、民族主義的美國和威權主義的中國，這樣的前景令人沮喪。

(中時 )