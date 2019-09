羅范椒芬:有年輕女子被誤導向示威者提供性服務

香港反送中示威在特首林鄭月娥宣佈撤回修訂案後仍無平息跡象,警民衝突仍在機場快線、地鐵與公園等地持續上演。相關的流言更是隨著對抗日趨激烈而更加誇張。近日香港行政會議成員羅範椒芬接受媒體訪問時稱,網傳有年輕少女為一些參示威的勇士提供免費性服務,已確認真有其事。

羅范椒芬9日早晨接受《香港電台》英文台節目「Backchat」訪問時稱,有年輕少女被他人誤導,為一些參與示威活動的「勇士」(warrior)提供免費性愛,已確認真有其事(I think we have confirmed that this is a true case)。

香港行政會議成員羅范椒芬在受訪時表示,在示威活動中有少女被誤導向示威的「勇士」提供性服務的傳言已證實「確有其事」。(圖/香港電台視頻截圖)

羅范椒芬表示,「我聽到有人談及有關免費性愛之事,我相信我們已確認是真有此事,我們對於這些少女被誤導而提供免費性愛感到悲哀。」她進一步說明,這些免費性愛提供的對象「勇士」,相信意指激進示威者。

其後出席同一節目的社民連主席吳文遠反駁其說法,他為羅范椒芬相信這種謠言感到非常荒謬。他說,羅范椒芬及香港政府一直將焦點集中在港鐵被破壞和一些謠言,而無視社會的訴求。

在訪問後媒體再透過行政會議秘書處向羅范椒芬查詢時,對方回應指由於涉及私隱關係,羅范椒芬不會就此再做評論。她同時呼籲年青少女在認識新朋友時要保持警覺,遠離酒精及毒品,以保護自己免被他人利用。

香港網友在臉書上貼文轉述少女參與示威活動被騙失身經過。(圖/網路截圖)

而在社交網絡上近日也大量流傳有女生承認自己和激進示威者發生關係的消息。臉書社團@香港行動HKAT上有人發文表示,「我是一名14歲的女學生,本來我對政治不聞不問,由於同學都去示威,自己不想不合群而參加,示威中因為有一群人保護我,有示威者表示,『勇士』在『前線』付出,希望該女生在身體上安慰『勇士』」。

這篇臉書的貼文說,該少女曾在這段期間首次吸食大麻,她表示,曾經被男性示威者約去吃飯,後來受到酒精影響曾與7名男示威者發生性關係,目前已懷孕,自己非常後悔,準備去醫院做墮胎手術。

香港圍繞修訂《逃犯條例》已爆發3個月的示威,香港特首林鄭月娥正式宣佈撤回修例,但示威仍未消減。

香港媒體《香港01》撰文表示,反修訂活動至今,網上及WhatsApp流傳不少上述同類傳聞,但均未經證實。專門查證流傳真偽的facebook專頁《求驗傳媒》亦指出,近日流傳一些抹黑示威者的圖片和文字,其中圖片是截取自成人影片網站的舊片段。

