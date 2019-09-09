納豆和阿ken再度攜手主持節目《明星製作人》，這次兩隊收到的題目是「請製作《最吸睛的直播節目》」，阿Ken隊祭出基尼美女進行水上遊戲，成員有基本班底小甜甜、何美及台越混血美女直播主莫納美人魚（雅茹）；納豆隊則是「把璞玉系美女改造成撲倒系美女」，沒想到最後收視出爐，比基尼辣妹吸睛程度竟然不敵撲倒系美女，令人大吃一驚。

納豆和阿ken大PK。（合成圖／明星製作人提供）

節目分成兩隊挑戰，阿Ken這次運氣相當不錯，擁有越南血統的雅茹車程中一路教大家講越南話，吸引不少直播觀眾互動對話，加上峮峮、蔡小潔接到Ken哥電話都立刻答應來相挺，為符合主題找上位於台北公館的親子水上遊樂園，園方看在阿Ken的面子，阿莎力免收20萬場租費用，阿Ken享豔福帶著比基尼美女群大玩水上競賽。

藝人安妮（中）也在節目中擔任導師。（圖／明星製作人提供）

納豆隊不跟阿Ken隊走比基尼路線，企劃設定為「把璞玉系美女改造成撲倒系美女」結果納豆依然擁有強勢好運，納豆幸運挑中粉絲人數高達90萬的人氣主播張摸摸，帶來大批死忠粉絲觀眾，幫忙改造璞玉美女們的導師邀請了俄羅斯美女安妮，她也是納豆一通電話就答應參加，連在舞蹈教室找到參加改造的美女Miya，隨後才發現是八點欓夯劇《炮仔聲》的女演員，現場秀歌喉演唱張惠妹的《真實》，接連為節目提高收視吸引力。

收視結果出爐，阿Ken隊觀眾滿意度提升到78.93%，贏過了自己。卻未能成功扳倒納豆隊，納豆隊觀眾滿意度81.60%再度得勝，已累績吸引不少忠實粉絲留言喊：「非納豆隊不看！」

(中時電子報)