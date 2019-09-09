被譽為今夏最性感的電影《舞孃騙很大》日前於多倫多影展首映，身兼製片的主演珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）率《瘋狂亞洲富豪》吳恬敏、《河谷鎮》莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）等女星華麗出席，珍妮佛羅培茲在片中性感獨秀鋼管舞，她直呼：「這根本是我從影以來做過最艱難的事！」

她補充說道：「學鋼管舞根本就是人體特技大考驗，脫衣舞孃每晚都有很多時間可以練習，但我只有兩個月的時間，將自己練成非常有說服力的鋼管舞女郎，不論是頭下腳上、用手旋轉或是從鋼管上滑下來，通通必須極度挑逗、限制級。」

美國天后「翹臀珍」鋼管獨舞，多倫多觀眾瘋狂。（CATCHPLAY提供）

與珍妮佛羅培茲有完美對手戲的吳恬敏則說：「我覺得除了極致的性感與節奏明快的劇情，電影中描述女性之間的情誼、與為生活付出的堅毅更讓人感動。現在這個社會很喜歡給人貼標籤，但不論是跳脫衣舞的女郎或是光顧脫衣舞俱樂部的客人，任何人都不該被如此對待。」

在多倫多影展首映後，電影《舞孃騙很大》不只獲得滿堂彩，珍妮佛羅培茲更被外媒看好，以「精湛、老練、充滿計謀卻又不失性感的演技」讓她成為明年奧斯卡入圍者的熱門人選。

電影《舞孃騙很大》改編自華爾街真實事件，描述一群脫衣舞孃在舞台上魅力四射，下了舞台更將自己化身為「人肉詐彈」。在全球金融風暴影響下，為了報復那些手段骯髒的有錢人，王牌舞孃雷夢娜（珍妮佛羅培茲飾）決定聯手以前的姊妹，詐翻那些在華爾街偷拐搶騙的客戶們，她們策劃出最性感騙局，一步步引誘壞蛋上鉤，再替天行道削爆這些「華爾街之狼」。該片12日搶先全球在台上映。

(中時 )