09/10~09/16 天氣概況：後期低壓帶活耀、變數大；北部、東北部先轉雨變天。（圖/摘自台灣颱風論壇｜天氣特急FB）

周二（10日）清晨至上午南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，太平洋高壓逐漸增強，早上後各地天氣較穩定且多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。中秋連假期間，要再觀察位在菲律賓東方海面的熱帶擾動，可以確定的是低壓帶影響，北、東2地先變天，多雲容易下雨。

氣象局表示，中午過後在山區及近山區要注意午後雷陣雨。氣溫方面，白天各地高溫約32到35度，感受悶熱。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「秋老虎發威，全台本周平日炎熱少雨」，因太平洋高壓強勢西伸，進入秋季的台灣本周平日晴朗少雨，只有全台山區跟南部地區，偶爾有外來雲雨帶移入，或是午後有較低機率發生短時降雨的狀況。

至於民眾關心颱風是否毀了中秋連假？位在菲律賓東方海面的熱帶擾動，未來會成颱且往台灣方向移動嗎？臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，穩定天氣至少至周五，周六(9/14)至下周一(09/16)低壓帶影響，水氣增加北、東2地高溫悶熱，多雲容易下雨；中、南部高溫悶熱，多雲到晴，午後雷雨。

(中時電子報)