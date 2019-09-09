高雄市鳥松區長興化工高姓前老董豪宅持槍搶案，刑事局偵八隊與高雄市警局專案小組，今天中午已經分別在台中桃園逮捕到周姓和張姓兩名嫌犯，傍晚又逮捕到王姓男子、施姓女子2名疑為共犯到案，正漏夜偵訊釐清案情。主嫌張朝亮過去犯下全省多起名人住宅強盜案，除新光集團創辦人吳火獅長女吳如月豪宅外，藝人藍心湄住處也被他入侵強盜。

據了解，警方專案小組今天中午逮捕主嫌張朝亮和另名周姓涉案人後，經追查後，發現犯案後另有疑似共犯參與，於是幹員再度出動，傍晚5時30分又在新竹逮捕王男、在新北逮捕施女2名共犯。

長化老董豪宅強盜案主嫌張朝亮涉及全台多起名人豪宅強盜案，藝人藍心湄也是受害人。（本報系資料照）

據了解，張朝亮與黨羽過去曾在台灣南北犯下多起名人住宅搶案及竊案，包括高雄縣前議長陳田錨、新光集團創辦人吳火獅長女吳如月、藝人藍心湄等人住宅的搶案與竊案，該集團成員犯案時都頭戴綠色頭罩，這次犯案時張朝亮仍不改過去行徑，相當囂張。

上月29日下午2點55分，高雄鳥松區圓山路一間豪宅遭2名歹徒入侵搜刮財物，警方調查，2名中等身材、年約30多歲戴頭罩的蒙面男性歹徒，疑似翻牆侵入豪宅，見2名男性園丁在打掃花園，歹徒即以束帶綑綁朱姓、李姓2園丁並將人丟置二樓梯口間，隨即在一樓綑綁一名女看護及女按摩師，當時仍有行動不便的高齡89歲總裁夫人臥病在床，但歹徒卻未驚動她，綑綁2男2女後即進行搜刮屋內財物，約半小時後得逞逃逸。

(中時電子報)