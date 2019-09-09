2019最燒腦的日劇神作《輪到你了》迎來最後完結篇，在日播出開出19.4%的收視率，是首播收視(8.3%)的兩倍以上，更是2019年除晨間劇之外，收視最高的日劇！。官方IG粉絲也突破75萬，Twitter 追蹤人數破37萬人，是日劇史上官方Twitter追蹤人數第一。

2019燒腦神劇《輪到你了》以交換殺人遊戲作為開端，完結篇在日本突破19.4%。（KKTV提供）

「反擊篇」主角田中圭、橫濱流星與西野七瀨日前在飯店的房間殺青，田中圭表示，「菜奈」在第一季結束時消失，感到很寂寞，如今第二季也拍攝完畢，覺得更加寂寞，沒想到原田知世突然帶著花現身祝賀殺青，甜喊：「翔太！」讓田中圭驚喜喊：「菜奈！」立刻衝上去擁抱原田，上演《輪到你了》裡手塚夫婦的相處情節，現場爆發出大笑跟掌聲。

由於在第二季才加入演出，橫濱流星表示：「這真的太快結束了！」原本一開始還很擔心自己無法融入劇組，但因為大家人都很好溫柔，也讓拍攝順利完成。劇情最後他與田中圭又在家裡吃火鍋，氣氛變得超溫馨，也讓網友笑噴，紛紛敲碗：「要結婚了嗎？」、「唯一支持翔太＆二階堂CP！」全劇已於KKTV上架。

(中時 )