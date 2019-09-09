核安第25號演習9日在核三廠登場，而恆春居民在演習前舉白布條抗議「演習不公」，指出這是場未納入全鎮民的核安演習，有消化預算的疑慮。（謝佳潾攝）

為期3天的核安第25號演習9日在核三廠登場，而演習前一群居民高舉白布條抗議「演習不公」，呼應日前鎮長盧玉棟發起的「抵制未納入全鎮民的核安演習」；盧稱原能會未兌現3年前說要納入全鎮演習的承諾，質疑這是「演戲式演習」在消化預算。

「壓力測試很重要！」盧玉棟指出，演習視同作戰，應是以逼真為主，所以早在3年前就建議原能會不要分區、也不要分批演練，而是要全恆春鎮民總動員一起加入演習，這樣才能正確了解到疏散的困難，也能藉此看到恆春有多需要快速道路。

他氣憤地說，原能會沒兌現承諾就算了，在演習前對8個里的演練說明也交代不清，導致居民忿忿不已，且都怪罪是公所無作為，這對公所真的很不公平，如果演習是像演戲般這麼隨便，不得不令人懷疑是為消化預算而演。

「絕對不是為了消化預算！」原能會表示，核災事故有一定的進程，所以演習全程都是比照國際標準分期，也就是超前部署而不會有集體撤退，且都是分時分區執行，當中最接近的3至8公里範圍，可在1至2天內撤離完成，至於居民接收資訊落差的問題，未來將多辦說明會，也會將大規模演練納入考量。

今年核安第25號演習，原能會規畫核子事故3公里內大光、南灣、龍水、水泉4個里，以及疏散道路155線上德和、四溝、頭溝、茄湖4個里參與，目標為800人參與，今年除了宣導品更首度有500元禮券鼓勵參與。

(中時 )