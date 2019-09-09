侯昌明近日接下第54屆廣播金鐘獎頒獎典禮主持人，他與老婆曾雅蘭積極發展副業，除了經營電商賣衣服，更投資派店，因為店租到期，加上需求不同，他經過縝密規畫，決心把原來以網路訂單為主的派店，擴編成老婆嚮往的甜點店藍圖，從年初不停尋覓地點，預計10月中旬在南港圓夢。

侯昌明（左）與曾雅蘭投入派店經營。（尚亮娛樂提供）

談到事業經營，侯昌明有自己的一本生意經，他坦言，「我不認為藝人做生意就一定會成功，因為很多人認為你有知名度就代表票房、生意，或許藝人光環可以吸引大家留意，但是否走得長久，必須到最後才知道。」因為這樣的心態，他第1年親力親為，經常到凌晨1、2點才回家，就是為了讓自己了解每個環節，第2年才開始讓人手進駐，底下員工開始教新人，所有事情慢慢步上軌道，他能規畫的事情也越多。

但在這些過程當中，侯昌明也曾遭遇挫折，明明曾雅蘭直播時尺寸介紹詳盡，強調考慮清楚再購買，還是有民眾買完說不出理由就是要退貨，甚至回嗆「夜市也有同樣款式，人家比較便宜。」他每次聽到都覺得快昏倒，布料、印刷跟磅數明明完全不同，但他心裡也清楚，既然投入副業經營，這都是必經過程。對於經營上的小心翼翼，他坦言，「50歲的人在創業做生意比較謹慎保守，因為一失敗，可能沒有空間再站起來，所以我非常謹慎。」

曾雅蘭親自上陣，拍攝服飾美照。（尚亮娛樂提供）

侯昌明在高二升高三的那一年，就決定將來要做生意，他還因此從自然組轉到社會組，年輕的時候嘗試過兩次，都沒有發光，他表示，「事隔30年，剛好在這個契機，演藝圈down下來了，雖然不到熄火，但踩油門有時不夠力，雖然還是期待，只是在等待過程中來圓我這個夢。」他笑稱自己血液中就是個想做生意的人。

(中時 )