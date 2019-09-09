目前保外醫治中的前總統陳水扁，日前出席「0908」台灣國募款餐會，上台致詞，遭質疑踩紅線，扁並在臉書嗆說，矯正署想抓他回籠，難道要逼他說「來抓啊！不要逼我選總統！？」；法務部政務次長陳明堂今表示，他沒有接獲相關訊息，不便回應，矯正署及台中監獄會依法處理。

(中時 )