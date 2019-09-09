扁上台致詞嗆選總統 法部：矯正署依法處理 22:332019/09/09 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法務部(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 目前保外醫治中的前總統陳水扁，日前出席「0908」台灣國募款餐會，上台致詞，遭質疑踩紅線，扁並在臉書嗆說，矯正署想抓他回籠，難道要逼他說「來抓啊！不要逼我選總統！？」；法務部政務次長陳明堂今表示，他沒有接獲相關訊息，不便回應，矯正署及台中監獄會依法處理。 (中時 ) #依法處理 #處理 #選總統 #政務次長 #政務 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南藍軍拚立委！洪秀柱等6將就位 力挺韓選總統 13:122019/09/05 政治 蔡壁如：柯文哲99％不會選總統 18:472019/09/06 政治 蔡壁如放話 柯99％不會選 04:102019/09/07 政治要聞 韓將唱《浪子回頭》 王世堅：歌詞這樣改！ 08:472019/09/07 政治 郭選總統 柯文哲：是郭董要說服柯粉 21:552019/09/07 政治 擋不住郭選總統？馬英九：他自己應該知道怎麼做 08:572019/09/08 政治 港政務司長：建立對話平台 並非拖延手法 11:582019/09/08 兩岸 郭台銘選總統？黃偉哲：民進黨做好「防台」準備 11:552019/09/08 政治 港政務司長 盼對話平台奏效 04:102019/09/09 兩岸要聞 違反四不原則？陳水扁：來抓啊！不要逼我選總統 19:162019/09/09 政治 社會熱門新聞 電動機車停等紅燈瞬間爆炸 車主跳車逃過一劫 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 扁上台致詞嗆選總統 法部：矯正署依法處理 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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