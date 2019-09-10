前世今生因果輪迴，有人深信不疑，有人嗤之以鼻。不過，如果一對情侶在同晚夢見同樣的前世情節，無論信或不信，都是相當神奇。

一名女網友在社群媒體《Dcard》發表「與男友的前世今生」一文。她表示男友是一個很會做夢的人，且會記得夢到什麼，而她則是很少做夢，更不會記得內容。

然而某個假日起床，男友與原PO分享夢境，說夢到自己是個將軍，遇到叛賊起兵叛變，趕到皇宮，皇上與後宮幾乎被殺光，只剩一個公主。最後他救了公主，但夢境到他見到暗器往自己飛來就醒了。

原PO說，聽到男友講到公主的時候，她就雞皮疙瘩全部跑起來，因為她也夢到完全一樣的夢境，她就是那個公主！而且原PO還記得後續故事，只是結局不太好，公主幫將軍擋了暗器，將軍坐上了王位，立公主為后，但為了平衡各方勢力，皇上納了許多妃子，皇后最後鬱鬱而終。

原PO最後夢見皇上在皇后畫像前懺悔「我還是錯了 還是負了妳」，讓她驚呼「難怪男友把我寵的跟公主一樣，原來是上一世負了我！」。

這個如同偶像劇般的超扯夢境，引發網友熱烈回應，有人表示「這也太酷了吧，居然會做一樣的夢，感覺真的是很有緣」、「這個必嫁了」、「有夠帥 我想要當常山趙子龍」、「好羨慕呀 好希望我們也做前世今生的夢」。

當然也有吐槽「不要看太多韓劇，會幻想…這種文還真的有人相信…」、「乾 我怎麼都只夢到我男友劈腿⋯⋯」、「我常常夢到我跟李毓芬在一起 夢裡我們好甜好甜 醒來後我還是隻單身狗 故事結束」。

(中時電子報)