大陸科技巨擘華為受到美國制裁至今未解，包括創辦人任正非在內等華為高層多次辯護，沒有竊取美國商業機密、也沒有為北京政府服務，微軟總裁史密斯（Brad Smith）近日也跳出來為華為說話，呼籲華府對待華為要像個「美國人」，解除對華為的斷供命令。

《富比世》（Forbes）引述美國財經雜誌8日刊出的報導，微軟總裁史密斯接受專訪時表示，美國對待華為的方式並「不公平」、「不像個美國人」。

美國過去一年來質疑華為的設備裝有「後門」，會秘密潛入美國企業網路竊取機密，並將機密回傳北京政府，擔憂國家安全遭受威脅，美國商務部5月中將華為及旗下68家子公司列入有俗稱貿易黑名單之稱的「出口管制實體清單」（Entity List），8月中又新增46家子企業，導致目前受到管制的企業達到百餘家，商務部給予華為的寬限期僅到今年11月19日，未來華為將不能再出售商品給美國企業，美企若要供應設備給華為，必須先向商務部申請、取得許可。

自華府對華為展開制裁以來，微軟同其它科技公司遵守禁令，不過他們心中似乎對華府的制裁基礎頗有懷疑，史密斯在專訪中說，他們要求官員解釋為何對華為展開制裁，大多數時候所得到的回應卻僅是：「如果你們知道我們所知道的，你們就會同意我們所說的。」史密斯回應，「那太好了，趕快告訴我們你們所知道的，這樣我們就能為我們自己做決定，這才是一個國家運作的方式。」他認為政府對華為的行動應該要重新評估，確保所有舉動在「事實層面、邏輯層面、法治層面都有基礎」，他認為現階段的制裁理由還相當「薄弱」。

訪談中史密斯也多次直接批判美國總統川普，他將科技業比喻為川普所熟悉的飯店業，稱華為可以銷售商品到美國，卻不准美企銷售作業系統、晶片給華為，無異於讓一間飯店開門招攬生意，卻不讓飯店擺上床和提供食物，此舉會讓公司面臨生存危機。

另外，他警告對華為制裁，將會讓全球科技業陷入分裂。華為本月19日將發表首支沒有搭載Google 服務的新機Mate 30，據傳下個月開賣的Mate X也不會有Chrome、Gmail等服務，分析師認為，這將讓華為減少三成運輸成本，加速該公司在軟硬體方面尋找替代方案的計畫。史密斯說，科技業分裂將是美國科技公司面臨的最大風險，「如果你不能將你的產品擴展至全球，那你就無法成為全球科技龍頭。」他告誡華府，讓美國繼續稱霸全球科技業的唯一方式就是讓政府彼此合作。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）。（圖／路透社）

(中時電子報)