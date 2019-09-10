排球也有世界盃 運彩可以這樣買

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

2019排球世界盃9/14～10/15將在日本的8個城市(橫濱市、濱松市、札幌市、富山市、大阪市、福岡市、長野市、廣島市)，女子組以及男子組各12支隊伍將爭奪世界第一，賽事精彩可期，喜歡排球的朋友們千萬別錯過，運彩也會開盤提供投注，希望大家會喜歡。

2019女子世界盃排球賽。(台灣運彩提供)

世界盃排球賽（FIVB Volleyball World Cup）是國際排球總會(FIVB)主辦的國際性排球賽事，男子組1965年於波蘭舉辦首屆賽事，女子組首屆則是1973年於烏拉圭舉辦，每4年舉辦一次，舉辦地點1977年開始統一固定在日本。

2019男子世界盃排球賽。(台灣運彩提供)

今年女子組的賽程9/14～9/29分別在橫濱市、濱松市、札幌市、富山市及大阪市等5個城市舉行，參賽隊伍(世界排名)包括塞爾維亞(1)、中國(2)、美國(3)、巴西(4)、俄羅斯(5)、日本(6)、荷蘭(7)、南韓(9)、多明尼加(10)、阿根廷(11)、喀麥隆(17)以及肯亞(20)，另外，統計以往奪冠的情形，最多的是古巴及中國各4次，其次是義大利的2次以及俄羅斯與日本的各1次。

世界盃排球賽採循環賽制。(台灣運彩提供)

男子組的賽程緊接在女子組之後，10/1～10/15分別在福岡市、長野市及廣島市等3個城市舉行，參賽隊伍包括巴西(1)、美國(2)、義大利(3)、波蘭(4)、俄羅斯(5)、加拿大(6)、阿根廷(7)、伊朗(8)、日本(11)、埃及(13)、澳洲(16)以及突尼西亞(22)，另外，統計以往奪冠的情形，最多的是俄羅斯的6次，其次是巴西及美國的各2次以及古巴、義大利與德國的各1次。

運彩排球玩法說明。(台灣運彩提供)

無論是女子組或是男子組的比賽，都是採用循環賽制，每隊與其他的11隊都對戰1次，戰績最佳的隊伍奪冠，「勝場數」如果一樣，會比「積分」(積分計算方式為3:0勝、3:1勝得 3 分；3:2勝得 2 分；2:3敗得 1 分。)，「積分」如果又一樣會依序再看「勝負局數比」、「總得失分比」及「2隊本屆賽事交手勝負」。

運彩將配合提供不讓分、讓分、大小、單局大小、單局不讓分及正確比數等6種玩法，也會擇定一些場次提供場中投注，喜愛排球的朋友們可以到運彩投注站或透過行動裝置、手機、平板等買運彩，支持自己喜愛的球隊，也讓自己「買運彩 看比賽 更精彩」，還有機會抱回大獎。

(中時電子報)