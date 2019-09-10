小叔到家幫忙修水管，竟修到嫂子床上還動了真格！友人妻在網上求助，她因為家裡水管漏水拜託小叔來家裡幫忙，沒想到兩人一起喝酒聊天後發生了關係之，後兩人每次見面幾乎都在打砲，更荒謬的是這名小叔日前更大膽表示想跟太太離婚決心要跟她了，此舉讓人妻相當緊張，無奈又情急下只能上網求助。

35歲的已婚女網友因住家漏水，由於老公總是出差在外，因此她就找來自己已婚小叔來幫忙維修水管，但兩人在家喝酒聊天，興致一來竟意外發生了關係，以後的日子一直維持砲友互動。直到日前，小叔突然表示，為了好好跟她在一起，已經下定決心要拋棄為他生了4個女兒的妻子離婚，但這名嫂子卻開始慌張了，她陷入天人交戰一邊是兒子和

老公；另一邊則是貼心的床伴讓她不知該如何是好。The Sun報導，人妻也抱怨，在小孩出世後，自己跟先生就不曾親吻，「我們的性生活是零」；而小叔則是一個「令人難以置信」的情人。

不過該網站也勸導這名「嫂子」，問她是否真想變成一個雙重婚姻的破壞者與4個女孩的繼母？也希望她可以好好跟丈夫溝通根調整。

(中時電子報)