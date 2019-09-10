徐巧芯在臉書貼出8日韓國瑜造勢程序單，並指出馬英九原訂就是晚間19：20上台致詞。但網友發現，表定馬致詞時間也只有5分鐘。（圖／取自徐巧芯臉書）

有網友指出，「真要計較，馬總統表定5分鐘的時間，講了約11分鐘喔！」也希望「真的多點愛與包容來處理事情，一起加油，團結起來！」

高雄市長韓國瑜8日赴新北市三重水漾公園造勢，前總統馬英九上台助講，不料此時韓國瑜正好進場，馬被迫結束致詞。台北市議員徐巧芯指出，當天原本規劃是馬前總統上台演講的時候，韓國瑜在旁邊，時間預計是晚上19:20，這件事情經過雙方的再三確認。不過網友發現，原本預定馬英九的演講時間只有5分鐘，但馬英九實際講了11分鐘！

高雄市長韓國瑜8日赴新北市三重水漾公園造勢，前總統馬英九上台助講，不料此時韓國瑜正好進場，馬被迫結束致詞。

韓國瑜競選辦公室9日上午鄭重發稿回應表示，由於活動到場的黨公職人員較多，以致流程耽誤，造成吳主席、馬前總統等貴賓致詞時間延宕，實在深表抱歉，活動後韓國瑜也馬上致電給各個貴賓感謝支持，但馬前總統因已休息沒接到電話。

韓國瑜也透過臉書發文，向吳主席、馬總統、洪秀柱前主席等黨公職夥伴致謝，強調昨晚展現國民黨團結的氣勢，「我們一定能夠拉下蔡政府，重返執政」。

馬辦則說，馬受邀參加造勢，不知為何，致詞被延後1小時。而對於台下部分群眾鼓噪一事，馬辦表示十分遺憾。

9日韓國瑜第三度致電馬英九，中午雙方取得聯繫，韓辦轉述，馬前總統表示確實對於昨晚的情況感到錯愕，但不會放在心上，除請韓市長繼續加油外，也建議未來幕僚作業應更嚴謹，避免引發不必要的誤會。

網友也表示，「尤其是謝謝馬總統，今天有點委屈了，建議大家到馬總統臉書送暖鼓勵表達感謝，謝謝大家！」

台北市議員徐巧芯在臉書指出，馬英九「並沒有講的比較長，而是按原本雙方規劃的時間擬定的同等長度講稿。」並強調，請不要把馬前總統的風度，或任何人的團結當成理所當然的事情；尊重彼此，才有互信；有了互信，才有可能有真正的團結。

徐巧芯也貼圖證明，當天原本規劃是吳主席、馬前總統上台演講的時候，韓總統候選人都在旁邊，時間預計是晚上的19:20，這件事情經過雙方的再三確認。

不過有網友發現，表定時間馬英九致詞的確是19:20開始，但也只到19:25就要結束，換言之，依照表定時間，馬英九只能致詞5分鐘而已！

但是在8日造勢晚會，馬英九實際講了多久？網友指出，是11分鐘，亦即馬英九致詞時間，超過表定時間！

(中時電子報)