昨晚美國輕取巴西，五戰全勝晉級八強，但場上球迷卻是一面倒幫巴西隊加油打氣，理由是裁判再度發生爭議的哨音，巴西教頭直接被趕出球場，球迷以同情弱者的心態而幫巴西隊加油，頗有反諷裁判的味道。

巴西必須在這場比賽大贏美國22分才能晉級八強，因此全隊開打後將士用命，但裁判的執法尺度似乎沒有那麼公允，老帥佩特羅首節就因為一次抗議領到「黃牌」技術犯規，第二節瓦萊喬上籃，被美國隊透納直接在空中拉下來，結果裁判沒有吹透納犯規，而是抓了瓦萊喬落地後採線出界，將球權判給了美國。

這次吹判瓦萊喬氣得快抓狂，佩特羅趨前質疑裁判的判決，結果第二張黃牌直接被趕出球場，這個判決爭議非常大，等於宣判了巴西隊死刑。

大陸球迷開始一面倒地替巴西隊加油吶喊，加上近來裁判的判決屢屢被質疑公平性，甚至還有3位裁判直接被國際籃總(FIBA)禁賽，可見得就算是再大的比賽總是有「黑哨」發生。

(中時電子報)