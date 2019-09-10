美麗島電子報專欄作家陳淞山。（圖／資料照片）

對於蔡英文總統在韓國瑜三重造勢前民調領先一事，美麗島電子報專欄作家陳淞山指出，蔡英文總統應該體認到，此時民調高峰就是天花板了，隨著「反送中」逐漸落幕，民調支持就會開始出現逐步下滑，回到比較正常的局面。

陳淞山分析，香港這場有血有淚的「反送中」抗爭活動終歸要有一個「損害最小」的政治台階可以下場，以避免兩敗俱傷的⽟石俱焚結果產生。

他認為，因為「反送中」抗爭議題而被邊緣化的韓國瑜、郭台銘及柯文哲，應該也聞到了新的政治味道，準備開始進行下一波的選戰主軸政治攻防。

陳淞山強調，蔡英文總統連任的關鍵問題，不會是「反送中」的「芒果乾」送分題，重點還是蔡英文自己身的問題，也就是多數民眾最所關⼼的民生經濟與國家治理問題，民進黨「完全執政」所展現的無能與失能領導混亂問題。

他預測，不好好地面對處理，蔡英文政治領先情勢還是很有可能被加以「逆轉」的！

(中時電子報)