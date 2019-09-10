蘭嶼史上第一位女醫生來了！蘭嶼衛生所臉書PO文表示，美女醫生黃京葦到蘭嶼任職消息，引起蘭嶼島騷動。女醫師的照片一出，高顏值加上溫柔氣質，立刻引爆話題，網友紛紛暴動喊說：「想飛去蘭嶼！」
「蘭嶼鄉衛生所」臉書PO文，介紹9月1日報到的黃京葦醫師，是台中梨山泰雅族原住民，在台中榮總急診醫學科訓練四年，於2018年完成急診醫學專科訓練。
黃京葦醫師一直有夢想做無國界醫療醫師！黃醫師有聽到蘭嶼鄉親的需要，所以她來了！於2019年9月開始為蘭嶼鄉親服務，她主要負責一般、內、外、婦、兒科，，每月「1號到10號」及「21號到30號」，衛生所會增開「夜間門診辦理婦女子宮頸抹片檢查」，希望守護部落女性朋友的健康。
PO文一出，吸引許多網友來留言，直呼：「完了~要開始學站排隊了！」、「已戀愛」、「正妹耶！羨慕蘭嶼居民了」、「黃醫師好美麗哦」、「人美心更美 台東歡迎您」、「好美的女醫師，但大家還是要好好照顧自己的身體健康，不要為了看女神級醫師而進了衛生所」。
(中時電子報)
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