來夜市逛街說到做到， 快來一德勞工夜市找我哦（影/利菁 Regine FB）

民眾熱情且開心上前與利菁合照，讓利菁逛夜市逛到一半，熱到要脫了外套，直呼：「真的好熱！」(圖/摘自利菁 Regine FB 影片)

綜藝節目主持天后利菁日前被爆出與國民黨總統參選人韓國瑜是東吳大學英文系同班同學，事後力挺同學表示，願意無償擔任高雄觀光大使。9日晚間她突然現身高雄一德勞工夜市，並且透露10日時要跟韓市長見面。

利菁先前主持中天《麻辣天后傳》受訪，談到與韓國瑜曾是同窗一事笑說：「去看看同學，有機會去高雄玩一玩也很好，我不談政治的，但基於同學關係，還是要幫我付高鐵票，其他人找我也可以，但要付錢喔！」

9日晚間，利菁突然開直播，並且發文表示，「來夜市逛街說到做到，快來一德勞工夜市找我哦」，影片中她真的來到高雄夜市，許多民眾看到菁姊來了，紛紛開心上前要合照，利菁也來者不拒，一一跟大家自拍。感受到高雄市民的熱情，途中利菁甚至還熱到要脫了外套，直呼：「真的好熱！」

利菁逛夜市到一半，有媒體上前聯訪，她表示說10日時要跟韓市長見面，她透露會有記者會，並且表示下次要去夢時代還有大魯閣(大魯閣草衙道)。接著被問最喜歡吃什麼，利菁一臉滿足地回答說，「芋頭牛奶、螃蟹腳、壽司、雞排、燒酒螺等都很好吃，而且老闆們都送了我好多」。

網友紛紛在直播影片下留言，「利菁姐！謝謝妳來挺我們高雄人最親愛的韓市長」、「菁風度太好啦」、「天啊~天后駕到！太幸福了」、「很親民，都沒明星架子……讚」、「 剛剛逛夜市有遇到，超幸運的，謝謝推廣高雄」、「菁姐先吃東西啦～不要餓到了」、「菁姊走一步路，可能要走10分鐘」。

(中時電子報)