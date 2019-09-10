造型彩妝大師朱正生事母至孝，往年在每個重要日子裡，他總是替母親化粧打扮，上個月高齡93歲的母親驟逝，他在母親安詳離世時，忍住淚水為她塗上最後一次脣膏，讓母親美美的當天使去了，今年中秋佳節無法月圓人團圓，令他十分感傷。送走一直以來相依為命的母親，朱正生現在每到武漢工作，必訪昔日陪母親去過數次的黃鶴樓，現也努力調適、振作心情，迎接另一階段的新生活。

朱正生與媽媽感情深厚。

今年母親節過後，朱正生發現母親的胃口變差、食量變小、也不愛出門散步。於是帶母親到醫院做檢查，結果發現母親身體裡的癌指數非常高，再仔細檢查，才知道母親有癌細胞擴散現象。由於母親年歲已高，與家人們商量後，決定讓母親快樂度過餘生，不接受侵入性的醫療及化療。

朱正生（左圖）大學時期陪父母拍婚紗照，右圖為朱媽媽與朱正生小時候。

他在暑假期間，原本安排要帶學生前往武漢參加兩岸交流活動，當時看母親的身體狀況時好時壞，一直不敢答應主辦單位。直到母親病情穩定，他去廟裡抽韱問菩薩，確定母親沒有事，才在出發前一天決定帶學生前往武漢。

幫模特兒化妝。

在湖北武漢台灣周活動中，朱正生協助同學，熱心下場幫模特兒梳化，整場服裝秀動用60多位模特兒，朱正生一口氣幫忙化了將近20位。活動結束後，學校榮獲最佳「時尚妝容獎」，朱正生個人獲頒「優秀教師」獎。學生看到朱正生講到母親就眼眶泛淚，要他趕快回台照顧母親，不用牽掛他們。

朱正生協助同學幫模特兒梳化，活動結束後因此獲頒「優良教師獎」。

在武漢獲獎。

朱正生把握難得回武漢的機會，利用大家在試服裝空檔溜去黃鹤樓、母親的老家等地探望親人，「總感覺母親似乎冥冥中希望我把握這次難得機會，回故鄉武漢一趟」，因為他已經將近10多年沒有再去過武漢。在武漢的活動非常順利，親人們看到《長江日報》、湖北電視台及中央電視台報導，看到他領獎的身影都倍感榮耀。他也把握有限時間和家人們餐敘，回到台北2天後，母親的狀況急速退化，於是送她到榮總接受安寧照護。

朱正生到武漢工作，必訪昔日陪母親去過數次的「黃鶴樓」回憶點滴（右圖）。每到黃昏總會回到每日跟母親一同散步到最後的「六度橋」-「松山火車站」思念母親（左圖）。

朱正生參加武漢台灣周活動，當地媒體大篇幅報導他衣錦還鄉。

他回憶每個重要的日子，總愛幫母親化粧才出門，去年的母親節，他還告訴她「您是我畫過最資深美女，母親當時還笑得十分開心 。今年母親節，他特地去挑選她最喜歡的康乃馨，跟她一起插花。在母親最後彌留時，醫院的護理長告訴他「做每天對母親做的事」，於是他不斷在母親耳邊唱每天唱的〈三輪車跑的快，上面坐個老太太….〉，告訴母親「我一直陪在您身邊，不要害怕」。

朱正生在母親最後彌留時仍在母親耳邊唱每天唱的「三輪車跑的快！上面做個老太太….」告訴母親我一直陪在她身邊！不要害怕。

朱正生想到與母親相處點滴，這些年母親的身體一日不如一日，雙腿越來越無力，每天和外勞推輪椅帶母親到松山火車站附近散步，「我都騙她那裏的六道階梯就是老家的『六渡橋』。母親就會鼓足腳下輪椅，讓我扶著她慢慢地爬松山車站前的六渡橋，且邊數著六下邊爬完六道階梯，似乎在聊慰她的思鄉之情」。

當時許多路人都熱心跑去告訴他們旁邊有無障礙走道，殊不知那是他跟母親心中共同回憶，如今母親武漢老家旁的「六渡橋」已經拆除，獨留松山車站前的「六渡橋」，每次經過朱正生都會一陣鼻酸。開放觀光後，他有好幾次陪母親回武漢，「她說自己年輕時總愛留連在六渡橋的民眾樂園看楚劇和漢劇，母親失智後，朱正生就把所有快絕版的楚劇、漢劇CD都買回家，每日在家陪母親觀看。

朱正生還未走出喪母之慟。

朱媽媽這些年身體一日不如一日，雙腿越來越無力，朱正生每天和外傭推輪椅帶母親到松山火車站附近散步。

(中時 )