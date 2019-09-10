電商崛起，當80％東西都能在網路上比價、送到家時，實體店面如合吸引消費者上門！用顏質美味兼具料理外，這些年其實「體驗經濟」當道，卡漫快閃店、藝文展覽。中秋將屆，高樓賞月人氣夯，在觀光客眾多的台北101近期開放民眾到實際101層樓體驗「漫步在雲端」；週年慶除有優惠外，101也推出全座艙模擬機教室，邀請民眾體驗開飛機；而百年製錶工藝課程揭開瑞士鐘錶工藝美學。

台灣人胃口變變變！百貨美食街吸客也要求新求變！在全球百貨公司密集度最高的信義計畫區，業者不僅要懂「食」尚，也要吸引顧客如何一再光顧！近期台北101週年慶，就以『如何提供給顧客美好、難忘的旅程』為目標，藉由「互動」及「體驗」與千禧世代產生連結，更有機會認識鐘錶及珠寶的工藝之美。

人手一機，現代人用手機看時間很便利，然仍有一群人，喜歡透過手錶告時、指針溫度記錄美好時刻。瑞士商斯沃琪瑞錶Swatch Group首次與台北101攜手合作，在101 1樓推出鐘錶體驗工坊。工坊中可體驗瑞士知名品牌精彩工藝。課程包含親手製作機芯、錶殼、鍊帶、面盤與細部零件組裝等，揭開鐘錶界最高製錶水平的陀飛輪之秘。另有小鐘錶師體驗營，4歲以上孩童即可參加，認識時間與機芯零件，完成後還可獲得結業證書。

鐘錶美學是工藝，更是一部經典藝術史！從競速錶、飛行錶、延伸至珠寶錶！逛街累了，不妨來到101 4樓的都會廣場，經典錶款藏身綠意森林中，更顯優雅！主辦單位首次將鐘錶經典的功能以六大主題展區的特色呈現，分別是極限速度、海洋潛水、設計藝術、飛行模擬、工藝製錶、閃耀寶石的互動體驗。

孩童時期你是否曾經做過飛行夢，想自己開飛機飛上天！其實飛行員和鐘錶也大有關係！二次世界大戰時期，軍隊對於計時器的需求催生了軍用腕錶的誕生，而飛行員使用的航空錶即是其中的重點錶款，為方便飛行員清晰讀取時間。

台北101首度引進Airbus A320全座艙模擬機教室，展區現場與iPilot 模擬飛行體驗中心合作。先換上飛行員制服、戴好帽子，聽著專業執照飛行教官現場教學，模擬從桃園機場飛往松山機場。在飛行艙裡開啟油門、啟動搖桿，從大螢幕裡看北台灣山河景致，快接近終點站時還能看到台北101，感受翱翔天際的速度快感。別以為只有大人可以體驗，據說有些小朋友駕駛技術還比大人更棒！

不可至否，體驗經濟已是顯學，當網路購物、直播賣物改變人們消費模式，百貨等實體店面也要頻頻出奇招，用獨一無二、美好記憶的體驗才能吸引顧客回籠。中秋佳節不妨就相揪家人好友外出走走吧！彼此面對面，一同賞月、吃月餅、烤肉、玩柚子，這也是歡聚度節中最美好的一刻！

(中時電子報)