台灣設計躍國際、創意人才出頭天！由文化部主辦的「文化創意產業國際拓展計畫」(Fresh Taiwan)，2019年9月6日至9月10日參加全球家飾設計產業最具指標之展會「巴黎時尚家居設計展」(M&O Paris)，以「Highlight」（重點突出）品牌概念出發。

這次參展品牌很多，[bi.du.haev]的「TIPA茶器組合 臻藏版」入選大會邀請由趨勢顧問公司 Un Nouvel Air 創辦人 François Delclaux所策劃的「Whats New? - SHARE」主題區，該區以匯集年度最出色新產品為企劃主題，極具指標意義。

「Yenchenyawen design studio」擅長運用自然元素、異材質結合來創造質感與藝術性兼具的家飾，推出可供訂製的壁磚、開關面板及客製化名牌…等現代感家飾；「HMM」與春池玻璃合作推出「W Glass」玻璃杯新品，由台灣在地工匠手工製作，以玻璃染色工藝，呈現熟成的琥珀色澤，使用春池回收玻璃製造，體現循環經濟與友善環境。

「PAPER SHOOT」主打紙相機，外殼使用回收紙與無毒大豆顏料印刷，可自行組裝，輕巧方便又環保，今年與國立故宮博物院合作的「故宮翠玉白菜相機」，展現文化與科技結合之美。「CELIA&PERAH」投入音響設計已有六年時間，今年推出新品「R系列自組音響」，透過DIY模組，讓使用者體驗自己動手組裝的新鮮及成就感。

專注於日常生活細節的品牌，如「Kanari」以金屬材質出發，融合工藝、文化、藝術與設計，將共生概念帶進物件中，不論是「House房屋開瓶器」、「永恆燭台」或新品「cloud 雲朵面紙盒」，都可以感受對生活質感的講究；「Mordeco」重視生活細節，擅長運用材質與光影形成獨特視覺享受，「轉轉零錢盒」、「MIRRO LED+ 面紙氛圍燈」傳遞創意巧思。「eguchi toys」為兒童玩具品牌，使用無毒木材製作送子鳥系列玩具，傳遞育兒理念及溫暖祝福， 發表新品「送子鳥-迷你版」，外型輕巧、價格親民，已準備好攻佔聖誕節禮品市場。

(中時電子報)