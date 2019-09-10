北市陳翁和龐女去年12月14日參加雙向旅行社的「西地中海皇冠號歌詩達豪華郵輪11日」，2人從桃園機場出發，在北京轉機後直飛義大利的米蘭，自此處登上郵輪，繞行地中海抵達西班牙的巴賽隆納，陳翁個人的行程至此告一段落，他在郵輪上連續跌倒後送往西班牙帕爾馬島上的「帕爾馬大學醫院」，還沒完全康復就急著出院，先至德國法蘭克福轉機即直奔桃園，這1趟下來，行程走不到一半，卻欠下了台幣568萬元的醫療費。

陳翁因為沒錢給付，經過和院方溝通，院方同意讓他分期付款，總數568萬的醫療費用，分成180期，即15年，需按月匯款台幣3萬多，因此，陳翁這趟豪華郵輪之旅，真正豪華的其實是他的住院醫療費用，總共他住了111天，平均1天約花費台幣5萬多，等於1天可以參加1次雙向旅行社的「西地中海皇冠號歌詩達豪華郵輪11日」還有剩餘。

然而，運氣不好的不只是陳翁，雙向旅行社其實也算是受害者，除了要幫陳翁支付昂貴的醫療救護直昇機費用，陳翁還沒結帳的輪船上消費以及請看護、翻譯的費用，種種相加也花了100萬元台幣左右。（記者／謝中凡）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)