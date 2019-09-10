曾入圍金曲獎最佳新人的嘻哈創作歌手J.Sheon（街巷），受到所屬的唱片公司索尼音樂力捧，2017年出道發片就展現新一代「創作小天王」氣勢，但這2年公司先後迎來熊仔及周湯豪等同屬性音樂人，瓜分了不少資源，失寵的J.Sheon因而傳出近期將約滿走人、自立門戶。

2年沒發片的J.Sheon，即將推出新專輯《巷子內》。8月31日他在台中「站出來音樂祭」演出時，原本要為新作宣傳，但他不知是一時情緒上來或積怨已久，竟在演出時的空檔頻頻開砲，先是抱怨演出沒有搭配樂手、只能播伴奏演唱，導致舞台效果不佳，之後又語出驚人地表示「預計推出的新專輯，希望真的能夠如期推出」，讓台下歌迷聽了面面相覷。

會讓J.Sheon火大當眾撂話，據傳是因為發片和宣傳資源遭到瓜分。他所屬的「索尼音樂」，今年初簽下因入圍金曲獎兩項大獎而暴紅的饒舌鬼才熊仔，七月還砸下大成本，與熊仔共創新音樂品牌「能火」，展現難得的高規格待遇。

另外，2016年憑〈帥到分手〉鹹魚翻身的周湯豪，與前東家「太陽娛樂」鬧翻後，轉而與索尼音樂合作，於今年7月推出EP《What A Life》。面對這位擁有點擊破億神曲的小天王，唱片公司自然不敢怠慢，偏偏熊仔和周湯豪，都和J.Sheon一樣走嘻哈創作路線，在市場上算是競爭對手，又瓜分了唱片公司的資源和目光，自然讓J.Sheon產生危機意識。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)