住在台北市萬華區的陳姓老翁去年12月14日偕同與他相戀20年的龐姓女友，參加目前很熱門的西地中海豪華郵輪11日遊，結果卻很不幸地在行程的第5天，他倆在船上共進晚餐之後，他連跌兩跤，腹內大出血，而被船醫強制以直昇機送往西班牙帕爾馬島醫院，女友沒法跟著去，讓他足足昏迷了1個月後才自昏迷中醒來發現獨自1人被丟包在異國。

陳翁是去年12月19日晚上在皇冠號豪華郵上滑落樓梯，回房到又掉落床下，之後發生血便，腹內大量出血被船醫判定情況危急必須送醫，才被醫療直昇機直接載往帕爾馬島醫院，當時他已經陷入昏迷，而龐女無法上機跟隨，只能緊緊抓著陳翁不放，但被保全人員強制分開，也只能淚眼相望，不知所措。

龐女繼續未完行程，心急著趕快返回台灣找家屬，而被留在帕爾馬島的陳翁則人事不知地繼續昏迷，直至30天左右才在ICU加護病房中恢復神智，但狀況並不穩定，2月15日即再度發生肺積水必須立即開刀的病危險情，但由於家屬已在陳翁送醫初期即已飛去探視並返回台灣，無法再次趕去，只能看著病情加遽，醫院甚至詢問是否氣切插管，仰賴呼吸器維生時，都被家屬考慮後拒絕。

正當家屬研商何時前去將陳翁火化帶回骨灰安葬等後事時，陳翁卻悄然逐步恢復，生命力頑強的他，幾乎是在沒有任何醫療行為的情形下甦醒且逐漸復原，此時他才發現自己身在異國，言語不通，無法向醫護人員表達自己身體的狀況，而且在不舒服時按鈴叫護士也沒用，因說不出來是因為痛風腳痛，反而多次按鈴招來護士的白眼相向，甚至作勢要將按鈴的電線挪開不讓他使用。

平日喜愛美食的陳翁，本就食量不小，但看到醫院的餐飯卻倒盡味口，食之無味不說，連是什麼都看不出來，於是他的身體愈來愈差，幾乎沒有恢復健康的可能，但是陳翁實在是太想念台灣的龐女和子女，他在經過多日煎熬之後，下定決心一定要活著回台灣，他開始進食，而且是來者不拒，不管什麼都全部吃光。

直至4月8日，他終於盼來了他的兒子，第2天他抵達久別的故鄉台灣，這一趟險死還生的旅程總計長達111天，除了各種花費之外，光是西班牙的醫療費用就高達台幣568萬，所幸經過復健，他目前已能靠著助行器自己走路，算是不幸中的大幸，尤其心愛的龐女仍舊守護在他的身旁不曾離去。（記者／謝中凡）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)