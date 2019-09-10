韓國瑜競選總部8日新北市首次造勢，35萬熱情韓粉到場力挺韓國瑜，氣勢驚人，緩解藍營基層焦慮。韓粉雖不離不棄，但外界黑韓的攻勢一波接一波，國民黨主席吳敦義為了鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院院長王金平，是否真會脫黨參選已經夠頭痛，沒想到郭舉棋未定之際，黨內又掀出「換瑜」風暴，就算吳早喊出絕不步上「換柱」後塵，但黨內陰謀論仍直指，有人不僅想拉下韓國瑜、還想換下吳敦義，主導不分區立委提名權，「帶風向」的人很可能就是王金平。

黨內人士指出，媒體傳出的「換瑜說」，指向張顯耀「受吳敦義所託」向國台辦主任劉結一作說明，但王金平被媒體求證時卻表示「確曾聽說」，雖然隔天又改口「看媒體報導才知道」，但前後表述不一、卻已引發黨中央懷疑是否在帶風向，也讓原本就對柯郭王結盟很有意見的吳敦義，積鬱更深。

有國民黨中常委透露，吳敦義在4日中常會上，痛批有人刻意操作換瑜風暴，居心叵測，相當不厚道。他質疑，該項操作，不僅要破壞他與韓的互信，更想逼他下台，就是為了「不分區立委提名權」。吳敦義還說，這個人現在四處找人結盟，「名字我就別提了」。吳敦義雖刻意不點名，但台下中常委立馬有人喊「王金平」，吳不僅沒否認，神情更是「氣噗噗」，不難看出他對王第一時間「印證」黨中央換瑜說，有多在意。

「就算吳敦義想換人，也得看韓粉能否接受」，挺韓立委直言，韓國瑜歷經農舍、黑韓、換瑜事件後，首場動員氣勢仍驚人，證明韓粉不為所動、沒有離開，就算黨中央真有人動心起念想換韓國瑜，也得看韓粉願不願意。因為若「霸王硬上弓」，國民黨很可能總統、立委選舉雙輸。此外，王金平並沒有參加黨內初選，國民黨即使換人，王也恐難「入隊」。

自從王金平退出國民黨初選後，不時與黨中央唱反調，也已經引發不少基層黨員反彈。日前他又宣稱要邀小黨籌組「第三勢力民主大聯盟」，據傳更激怒黨中央，納悶王究竟自認是「哪股勢力？」。據傳，王陣營內部也有異見，擔心王忽而說不離開國民黨、忽而又與郭結盟、然後又想擔任盟主，恐將讓支持者混淆。就算在政壇上長袖善舞，終究得經過現實檢證，王若真挺郭參選，郭被開除黨籍或許不在意，但王將失去黨籍，不分區立委資格也跟著被拔，勢必失去多年在政壇呼風喚雨的依恃。王近期與郭柯互動不如之前緊密，不排除也有該項顧慮。（記者／薛孟杰、吳嘉億）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)