秋遊烏來賞瀑布、大吸芬多精，嘗原民料理好樂活！為了讓民眾認識優質的原民部落農業成果，新北市政府農業局推出「來去農家DO一日~農遊烏來.泰雅森活」活動，透過精心規劃的一日遊程，串連烏來特色有機小農及內洞森林遊樂區，讓遊客深入烏來泰雅部落，感受不同的烏來風情，活動將於9月10日開放報名。

氣勢磅礡的內洞瀑布。（圖取自新北市農業局官網）

政府力推友善田園區域計畫，已拓展至烏來區，目前有31位農友加入友善耕作行列，友善耕作面積由原先2.7公頃提昇至52.2公頃，也讓在地友善農作物「馬告」山胡椒、椴木香菇、葉菜類及瓜果等受到把關，讓消費者更加安心食用。

一般人想到烏來，腦海中的第一印象大多是溫泉、老街和瀑布，但烏來現在也有不一樣的「有機」玩法。為鼓勵遊客和原鄉農民互動，特別推出「農遊烏來.泰雅森活」一日遊活動，將帶領遊客前往烏來的有機農場，由泰雅族人分享兼顧生態保育的生活方式，並親手摘採有機蔬菜，品嘗創意十足的風味料理，和手作泰雅點心與果醬體驗。

葛思悠農場料理DIY。（圖取自新北市農業局官網）

行程也安排前往內洞森林遊樂區，欣賞氣勢磅礡的內洞瀑布，並透過知性的導覽解說，來一場豐富精采的森態饗宴。

(中時電子報)