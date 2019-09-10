江祖平、廖家儀、王燦、梁赫群及夏宇童日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》進行一日演員訓練班，現場吻戲、呼巴掌戲現場通通來真的！浩子與廖家儀現場模擬演出吻戲時，浩子一直逼近廖家儀，害得廖家儀被佈景階梯絆倒，浩子為了扶她趁勢也跟著倒了下去，兩人就在地上演了起來，廖家儀還一度有如求救的踢起腿來，讓江祖平笑說：「是吻戲！不是床戲！快點報警！」兩人的「激烈」演出讓大家笑翻。

梁赫群和夏宇童示範親密戲。（衛視中文台提供）

現場也安排梁赫群跟夏宇童來段吻戲，拍攝前梁赫群還笑說：「我跟協志算熟」，害得夏宇童不好意思地笑了笑，演出時夏宇童大方主動擁抱梁赫群後借位接吻，現場頓時響起了5566成名曲〈我難過〉歌曲，讓全場笑翻。

製作單位特地邀請演戲資歷19年起跳的八點檔演員王燦、江祖平、廖家儀以及梁赫群、夏宇童進行一日演員訓練班。江祖平的螢幕初吻是在1998年拍攝《此情可問天》時。她拍攝前一聽到對手戲大部分都是跟林煒，當時覺得林煒就是她的菜，馬上開心地說：「不用錢！我接！」劇中第一場吻戲也是江祖平的螢幕初吻，江祖平回憶說那場戲是林煒要把她整個人轉身後親吻，她必須演出整個人傻住的模樣，江祖平笑說雖然要演出傻住的呆滯模樣，但實際上她的內心是在沉醉，如今回憶起來還是讓她很嬌羞。

江祖平。（衛視中文台提供）

廖家儀從綜藝轉戲劇，第一場吻戲是2004年拍攝《台灣百合》，廖說那場戲是飾演警察的她趁酒醉向長官狄志杰告白，由於導演是寫實派，要求甚麼都要來真的，當時演戲經驗不多的她超緊張，為了真實演出，她跑遍台南白河片場附近，終於在一家雜貨店買到米酒頭，拍攝前直接乾了半罐上戲，但因為酒喝太多，前面台詞一直忘記，終於到NG到第5次後，前面台詞順暢無比，就在要親吻下去的那一刻，她冒出一句：「對不起！我想吐」然後轉頭就吐了起來，吐完後就算用了漱口水、口香糖，仍是有著滿滿「味道」，現場只好停機半小時等她酒退。

廖家儀。（衛視中文提供）

王燦說自己的螢幕初吻是1999年在《富貴在天》獻給港星劉玉婷，因為對方是前輩又是拍吻戲，拍攝前已經讓他心裡七上八下，結果拍的時候因為過度僵硬，他竟然是用有如麥克傑克森舞姿，整個人腳跟定住上半身前傾向劉玉婷，最後是劉玉婷主動伸手將兩人的臉拉近才順利拍好，王燦害羞地說：「印象中兩個人的舌尖還有磨了一下」。

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(中時 )