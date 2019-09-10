短時強降雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 05:592019/09/10 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 短時強降雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 （資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。（圖/氣象局） 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局稍早針對6縣市發布豪、大雨特報。 氣象局目前針對台南市發布豪雨特報、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報，並且提醒要請注意雷擊及強陣風。 目前累積雨量第一名在台南市北區，有79.50毫米；第二名台南市王爺宮為72.00毫米；屏東縣旭海目前累積雨量也有54.50毫米。 (中時電子報) #台南市 #豪雨 #大雨 #短時強降雨 #對流 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南驚現第一型本土登革熱病例 環保局動員孳清 15:032019/09/06 生活 不斷更新》「玲」走送大禮 12縣市豪大雨特報 15:272019/09/06 生活 新營區共產天后宮是違建 市府要求7日內自行改善 16:002019/09/06 政治 低壓帶北上 氣象局對3縣市發豪大雨特報 21:192019/09/06 生活 台南首見 本土登革熱第1型 04:102019/09/07 地方新聞 台南非營利幼兒園 將增652名額 04:102019/09/07 地方新聞 警察機關原住民齊聚台南 黃偉哲化身神射手 14:092019/09/07 生活 兩噸腐爛文旦倒麻豆水圳 環保局開罰1200元 18:132019/09/07 生活 勞工局結合工會志工 秋節前夕修繕癱瘓阿嬤住家 13:112019/09/08 生活 台南文旦農特產 熱銷加拿大 04:102019/09/09 地方新聞 生活熱門新聞 蘭嶼首位女醫師！網一看…暴動了 - 生活 短時強降雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 - 生活 琵琶颱風恐生成 最新模擬路徑曝光 - 生活 中秋連假恐雙颱來亂 彭啟明：這兩天天氣變數大 - 生活 天公作美來賞月？ 中秋節3天連假天氣曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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