對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。（圖/氣象局）

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局稍早針對6縣市發布豪、大雨特報。

氣象局目前針對台南市發布豪雨特報、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報，並且提醒要請注意雷擊及強陣風。

目前累積雨量第一名在台南市北區，有79.50毫米；第二名台南市王爺宮為72.00毫米；屏東縣旭海目前累積雨量也有54.50毫米。

(中時電子報)