來夜市逛街說到做到， 快來一德勞工夜市找我哦（影/利菁 Regine FB)

利菁突襲現身高雄市前鎮區的一德勞工夜市，許多民眾搶拍合照，她也吃了很多夜市美食。(圖/摘自利菁 Regine FB 影片)

前陣子「同學」話題夯！利菁被意外爆出與韓國瑜是東吳大學英文系同班同學後，已確認在韓國瑜邀請下會擔任9月高雄觀光大使，9日晚間她突然現身逛高雄夜市，再於周二 (10日)下午要與韓來個「同學見面會」，兩人將會一起直播。而利菁也開玩笑表示，若是跟韓國瑜見面第一句話，她想要先好好詢問：「你真的是我同學嗎？」她笑說，感覺韓比較像像她阿伯，她比較想跟韓冰像同學。

市長韓國瑜6日開臉書直播時透露，感謝同學利菁，同意接任高雄巿9月的觀光大使，心裡很感動。9日晚間利菁開直播表示，「來夜市逛街說到做到，快來一德勞工夜市找我哦」，她突襲現身高雄市前鎮區的一德勞工夜市，受到很多高雄市民的歡迎，且頻頻擠到她身邊要搶拍合照，利菁也來者不拒，一一跟大家自拍。利菁逛夜市到一半，有不少媒體上前訪問，她表示說下午要跟韓市長見面。

據 ETtoday新聞雲報導，有記者詢問利菁跟韓國瑜見面的時候，第一句話會想跟他講什麼？沒想到她給了超妙的回答，她想問韓國瑜說「你真的是我同學嗎？」因為她默默吐槽說，覺得韓「真的比較像我阿伯，我比較跟韓冰像同學」，利菁笑說她絕對要問個清楚。

(中時電子報)