@中國時報

綠委陳明文日前在高鐵遺落裝有300萬元現金的皮箱引發質疑。獨派大老陳永興炮轟民進黨視而不見，呼籲蔡英文總統出面交代，陳明文應主動請辭立委並公開道歉，避免整個國家制度陷入腐敗之境。

選舉大支票！據了解，行政院長蘇貞昌今（10）日在屏東市正式宣布，高鐵確定南延至屏東，路線以屏東縣政府提出的高鐵左營站出岔到屏東路線呼聲最高，經費約為619億元。

前總統陳水扁8日出席台灣國13周年餐會，打破中監「4不原則」，上台致詞為「一邊一國行動黨」拉票，遭質疑違反保外就醫規定。前台北縣長周錫瑋9日在臉書直播，指陳水扁出席台灣國活動已違反國安法，因根據《國安法》定義的國家是中華民國，但民進黨政府並不這麼認為，所以陳水扁才可以參加台灣國的聚會，他要問蔡英文政府，在中華民國內推動台灣國，是不是違反《國安法》？

距2020大選獨立參選人登記截止僅剩8天，鴻海創辦人郭台銘昨傳出將於13日中秋節宣布退出國民黨，盟友台北市長柯文哲及郭陣營則有志一同打啞謎，柯還故作神祕說「剩下8天，台灣歷史上最關鍵的8天」，郭辦則打趣說，猜對（參選日期）會送一盒有紙條的月餅。藍營基層不客氣指，當選民是傻子嗎？唱雙簧到假鬼假怪地步，真是令人不耐煩！

@旺報

中國人民銀行才剛宣布要調降存款準備率，不僅振奮各界，更為A股「金九銀十」點燃熊熊的烈火。而更令法人期待的是降息，從跡象顯示，多數法人認為降息腳步近了，最快9月底開跑，A股將邁入第二波的牛市走勢，有機會闖出A股的波段新高行情。

中國社科院台研所副所長張冠華指出，全球化進入調整期，加上中美貿易戰，衝擊兩岸供應鏈，讓兩岸經濟關係及格局面臨空前衝擊。他認為深化兩岸產業融合發展可應對貿易衝擊，未來若條件具備，可重啟升級ECFA協商，推進中共總書記習近平提出的「兩岸共同市場」，逐步建立高級別、專業化的共同機構平台，和建立財政、貨幣、匯率政策等協調機制，減少政策差異帶來的市場干擾，並可讓大陸的自由貿易示範區和台灣的自由經濟示範區對接。

日前，香港示威者向美國駐港領事館遞交請願信，促請美國通過《香港人權與民主法案》草案，對此港府重申，外國議會不應干預香港內部事務。港商務及經濟發展局長邱騰華亦強調，香港享有人權及自主權，並稱美方此舉別有用心；港媒分析指，大陸認為此法案通過後，將嚴重影響香港金融地位。正因如此，中共黨媒痛批，示威者促請美國保護是「求黃鼠狼當保鑣」。

解放軍空軍日前公布甫結束的中泰「鷹擊-2019」聯合訓練演習照片，這場聯合演訓大陸首次派出殲10C戰機參加，但對於演習中對抗的成績，尚未被外界知曉。演習結束後殲10與泰國鷹獅戰機還進行編隊飛行，3架殲10充當領航機，泰國的2架鷹獅戰機尺寸相對較小，編在隊伍末尾。

@工商時報

為因應嚴峻的面板市況，友達下猛藥！友達9日董事會拍板三大決議：撤ADR（美國存託憑證）、換總座、發庫藏股，要為公司未來營運注入強心針。

8月出口意外驚喜由黑翻紅。財政部9日公布8月進出口統計，受貿易戰及國際原物料價格走緩影響，8月出口值為290億美元、創下歷年8月新高，較去年同月增加2.6％。其中資通訊產品受惠轉單效應，出口值38億美元，再創歷年單月新高，表現相當亮眼。

國泰台大團隊9日分析，國內實質投資成長是今年經濟成長的主要貢獻者，不過出口部分有兩大「隱憂」：一是今年上半年出口若以美元計價是衰退，但若以新台幣計價是成長，代表一部分成長是新台幣貶值所貢獻；二是出口價格下降，雖然出口量增加，但價格往下掉，隱含的意義，就是台灣貿易條件惡化。

聯發科傳出P22晶片成功打入三星即將推出的A系列手機，9日早盤股價最高衝上389.5元，終場收382.5元上漲2.14％，總市值則突破6,000億元大關，市值收6,080億元，超車台塑6,060億元，成台股市值五哥。聯發科收盤股價與市值同創2015年7月15日來新高。

(中時電子報)