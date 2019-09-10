北韓試射飛彈資料畫面

平壤9日才表示，願意在9月底和美國重新展開核子談判。韓國聯合參謀本部（聯參）10日就宣佈，北韓今晨在平安南道向朝鮮半島東部海域發射了2枚不明飛行器。

據韓聯社10日報導，首爾正嚴密關注相關動向，並保持高度警戒。

(中時電子報)