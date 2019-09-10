邊射邊談 北韓又發射不明飛行器 07:272019/09/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北韓8月試射新飛彈的畫面。（朝中社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北韓試射飛彈資料畫面 平壤9日才表示，願意在9月底和美國重新展開核子談判。韓國聯合參謀本部（聯參）10日就宣佈，北韓今晨在平安南道向朝鮮半島東部海域發射了2枚不明飛行器。 據韓聯社10日報導，首爾正嚴密關注相關動向，並保持高度警戒。 (中時電子報) #北韓 #韓國 #飛彈 #朝鮮半島 #核武 也許您會感興趣 推薦閱讀 可穿透美防空網 陸東風-17飛彈超殺 12:372019/08/23 軍事 戰爭革命！量子隱形雷達情資一把抓 09:412019/08/27 軍事 川普亂推照 曝美最機密間諜衛星 09:232019/09/03 軍事 謝了！不想惹陸 澳拒成美飛彈基地 08:132019/09/09 軍事 新軍武賽 美太平洋猛試三叉戟II飛彈 14:262019/09/09 軍事 國際熱門新聞 看不下去！別再欺壓華為 微軟總裁說話了 - 國際 紐時：美聯儲為川普連任降息 世界經濟前景不妙！ - 國際 紐時：阿富汗和談破局 恐因川普好大喜功壞事 - 國際 - 中央社 復仇色情影片讓知名成人網站坐收漁翁之利 - 國際 以色列指伊朗有核武研發設施 曝光後已摧毀 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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