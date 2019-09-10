宜蘭縣大同鄉今天上午06時52分發生規模3.0的地震，地震深度只有6公里，最大震度宜蘭縣南山達到5級，震央在宜蘭縣政府西南方51.6公里。各地最大震度為：宜蘭縣南山5級、台中市梨山2級、花蓮縣西寶1級，屬於小區域地震。

(中時電子報)