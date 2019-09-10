宜蘭發生最大震度5級地震 規模3.0 深度僅6公里 07:332019/09/10 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭發生最大震度5級地震 規模3.0深度僅6公里。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣大同鄉今天上午06時52分發生規模3.0的地震，地震深度只有6公里，最大震度宜蘭縣南山達到5級，震央在宜蘭縣政府西南方51.6公里。各地最大震度為：宜蘭縣南山5級、台中市梨山2級、花蓮縣西寶1級，屬於小區域地震。 (中時電子報) #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 凌晨一晃！台東1：50地震規模3.9 最大震度4級 03:142019/09/06 生活 台北3C電腦電器空調影音展登場 規模創新高 13:282019/09/06 財經 大陸自貿區規模化的啟發 04:092019/09/07 論壇廣場 全球央行搶黃金 陸連9月增持 04:092019/09/08 話題觀察 陸廣西3000警大規模掃毒 查處329人 12:412019/09/08 兩岸 不相信也照樣發生 網絡犯罪損失5兆美元 19:032019/09/08 財經 疑颱風釀災 日最大規模水上太陽能板失火 15:412019/09/09 國際 日本關東逾93萬戶停電 311大地震後最大規模 15:502019/09/09 國際 柏克夏首度赴日發行日圓債券 規模4,300億日圓 02:492019/09/10 財經 生活熱門新聞 琵琶颱風恐生成 最新模擬路徑曝光 - 生活 短時強降雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 - 生活 宜蘭發生最大震度5級地震 規模3.0 深度僅6公里 - 生活 中秋連假恐雙颱來亂 彭啟明：這兩天天氣變數大 - 生活 天公作美來賞月？ 中秋節3天連假天氣曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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