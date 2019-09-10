紅襪總教練柯拉談論總裁下台事件。（美聯社）

紅襪冠軍老總鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)忽然下台，震撼美聯東區，球團未公開他被炒的理由，不過很明顯是因為球隊現況不佳。紅襪今年團薪超過2.2億美元，繳交了千萬美元豪華稅卻面臨被踢出季後賽，老闆亨利(John Henry)的不滿可想而知。

美媒《The Athletic》指出，鄧總被開除的可能原因是他在續約左投賽爾(Chris Sale)的案件上得罪老闆和股東。季外他們以1.45億美元續約賽爾至2024年，老闆本來不願意，鄧總堅持續約成功，偏偏賽爾本季表現不佳，讓老闆很不高興。

《運動畫刊》進一步分析，鄧總是雄才大略具有魄力的人，這類人適合組隊挑戰冠軍，但他不是一個細心的人。紅襪未來數年可能進入休整階段，老闆認為鄧總並不適合擔任重整球隊的操盤者。

總教練柯拉(Alex Cora)十分震驚，他事先毫不知情，高層還要求他轉達其餘球員。這不僅嚴重打擊冠軍隊伍的士氣，也將影響指標球員去留。如果紅襪進入重整，他們預計會將團薪壓在豪華稅門檻之下(明年為2.08億美元)，年薪大約2000萬美元的貝茲(Mookie Betts)、馬丁尼茲(J.D. Martinez)就難以留隊。

貝茲表示：「我愛紅襪，但是在商言商，棒球始終是一門生意，鄧總事件再次證明了這一點。」貝茲的合約還剩1年，馬丁尼茲則是有權利跳脫合約。由於幾位強投卡死了紅襪團薪，美媒《CBS》預估這兩人最快在季外至少就會有一人離開，甚至是兩人都轉隊。

(中時電子報)